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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 304305306307308309>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:39

Це як із Асоціацією з ЄС.
Помахали морквиною перед носом, а як до діла, то на невигідних умовах підписана була Порошенком, хоча Янукович не захотів такого підмахувати.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:42

  ЛАД написав:О поляках. Они таки тоже виноваты.

"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:44

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.

Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив

Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:46

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:НАТО уже давно говорит, что пока речь о приёме не идёт.

Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив

Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.

Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 бер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:47

  ТИХИЙ написав:
  ЛАД написав:О поляках. Они таки тоже виноваты.

"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)

Не искажайте. Я там написал почему они виноваты. В той войне нет безвинных в Европе.
И, возможно, Союз виноват меньше всех.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 19:50

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:.............
Болгар румунів балтів прийняли без мозготрахів за пару років, і корупція не завадила їхня і радянське озброєння
Я думаю якби НАТО прямо сказали ні, то Україна займалась пошуком альтернатив

Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.

Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?

Грузия и Армения довольно сильно. Но они слишком маленькие, поэтому никого особо не волнуют. В т.ч. и Россию. С них и взять нечего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:03

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Уже давно прямо и говорят.
А какие альтернативы? Лечь под Россию? Под сегодняшнюю не хочу категорически.

Грузія, Молдова, Арменія... сильно лежать?
Чи в НАТО вступають?

Грузия и Армения довольно сильно. Но они слишком маленькие, поэтому никого особо не волнуют. В т.ч. и Россию. С них и взять нечего.

нам чекати послаблення РФ, як було при Єльцині, а що поробиш. Не все зразу.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:07

Нельзя было.
В любом случае это был бы не чисто военный союз. Пришлось бы привязываться и в экономике.
Об экономике РФ, надеюсь, Вам объяснять не нужно.
И было бы как в "Свадьбе в Малиновке" - "Это мне, это опять мне".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:19

Не думаю, що і тепер активна фаза протистояння затягнеться.
Скоріше за все будуть додушувати Маріуполь.
Можливо, спробують оточити ще під ОРДЛО сили ЗСУ, але це дало би РФ сильну карту на перемовинах (Маріуполь теж дає ліпші розклади для РФ на перемовинах).

Не ясно, при всіх ти сюрпризах які анонсує Арестович ворог досі в ближньому передмісті Києва.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:36

Hotab
про взятие в плен сбитых лётчиков-рашиков... есть мнение/решение их + артиллеристов в плен не брать :twisted:
Клаус
 
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