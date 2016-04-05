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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 305306307308309>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:37

Це моя думка, з підрахунками, виходячи з аналітики втрат та військових правил. Тому після місяця, будуть визволення одне за одним, а з ОРДЛО будуть бігти в тапках. Але цьому може перешкодити мирний пакт, який нам нашкодить в перспективі. А що з Кримом незрозуміло. Але можливо і внутрішня ситуація в Росії може форсувати події, хоча я не сподіваюсь на це.
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:48

  r-tiger написав:Це моя думка, з підрахунками, виходячи з аналітики втрат та військових правил. Тому після місяця, будуть визволення одне за одним, а з ОРДЛО будуть бігти в тапках. Але цьому може перешкодити мирний пакт, який нам нашкодить в перспективі. А що з Кримом незрозуміло. Але можливо і внутрішня ситуація в Росії може форсувати події, хоча я не сподіваюсь на це.

Без підтримки з неба, можливо хіба наступати "жаб'ячими стрибками",
хоча зараз ЗС РФ таким же чим, але з підтримкою авіації продовжує наступ.

За місяць, не факт що не дожмуть Суми і Маріуполь.

Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:53

  Ukrainian написав:
  r-tiger написав:Вывоз семей ФСБ и продажа квартир в Крыму это прекрасный знак.

Я думаю якщо Україна піде на Крим раша застосує тактичний ядерний заряд по Києву, може ще десь.
Тому думаю це все плітки для підняття бойового духу


Санкції тільки посилюються і ціники перемалювують кожного дня.
В орді голодний народ страшна сила.
Думаю будуть молоти ординців та душити санкціями.
Коли скинуть хуйло з царства, новий през.виконає всі умови як Горбачов в 1990-1991.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:54

И вот,опять...Как раз то,о чем писал- https://censor.net/ua/news/3323325/ukra ... _viyisk_op Первые,нехорошие звоночки пошли со всех сторон..А народ злой сейчас,шо ....здец.Уж лучше бы заткнулись.Еще не хватало Будапештский меморандум № 2 с рашей подписать о безопастности и гарантиях,чтоб через год ним подтереться..
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:57

  flyman написав:Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
Поки ми воюємо - доти Захід тримає санкції.
Як тільки ми підпишемо мир - санкції не будуть коштувати навіть паперу на якому написані

Невже ви не розумієте
Уряди демократичних країн - сильно залежать від настроїв населення.
Поки йде війна - населення має настрій додавити росію поки вона не прийшла до них..
як тільки війна закінчиться-населення почне цікавитись цінами і так далі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:59

  osafly написав:И вот,опять...Как раз то,о чем писал- https://censor.net/ua/news/3323325/ukra ... _viyisk_op Первые,нехорошие звоночки пошли со всех сторон..А народ злой сейчас,шо ....здец.Уж лучше бы заткнулись.Еще не хватало Будапештский меморандум № 2 с рашей подписать о безопастности и гарантиях,чтоб через год ним подтереться..

і?
В нас був позаблоковий стасус?
Що втрачаєм?
Запис в Конституції що прагнем в НАТО в яке нас не запрошували, не запрошують, і не будуть запрошувати.
Якась фата моргана з тим НАТО.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:01

  budivelnik написав:
  flyman написав:Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
Поки ми воюємо - доти Захід тримає санкції.
Як тільки ми підпишемо мир - санкції не будуть коштувати навіть паперу на якому написані

Невже ви не розумієте
Уряди демократичних країн - сильно залежать від настроїв населення.
Поки йде війна - населення має настрій додавити росію поки вона не прийшла до них..
як тільки війна закінчиться-населення почне цікавитись цінами і так далі....


Перший раз дочитав пост Будівельника до кінця та згоден на 100%.
Не за те весь світ за нас підписався щоб ми так просто від московії відстали.
Орду будуть душити як в 1990-1991.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Коли скинуть хуйло з царства

Хто його скине? Там така пропоганда що в нього ще рейтинг виросте.
А жити він ще може двадцять років.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:02

  budivelnik написав:
  flyman написав:Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
Поки ми воюємо - доти Захід тримає санкції.
Як тільки ми підпишемо мир - санкції не будуть коштувати навіть паперу на якому написані

Невже ви не розумієте
Уряди демократичних країн - сильно залежать від настроїв населення.
Поки йде війна - населення має настрій додавити росію поки вона не прийшла до них..
як тільки війна закінчиться-населення почне цікавитись цінами і так далі....

Спочатку був злий ковід, з яким боролися і мусили терпіт ріст цін.
Тепер буржуа буде терпіт через злого Путіна.
Йому вже пояснили, а санкції знімати може і будуть, але дуужееее дооооовгооооо.

Або ішак того, або падишах (скоріше за все, бо не молодий вже хлоп). Час покаже.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:04

  flyman написав:В нас був позаблоковий стасус?
Що втрачаєм?
Якась фата моргана з тим НАТО.


Флай,хорош тупить..Тут дело не в НАТО...Нас туда никто не брал и не собирался,но одному шизоиду с НАТО воевать сцыкотно,потому решил отыграться на Украине.Погибла уже куча людей...Теперь,тут даже чисто принципиально нельзя давать никаких задних..Проигрывают они...и проиграют.Города в руинах стоят.Какие нах... уступки.Ты о чем??
osafly
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