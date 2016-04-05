Це моя думка, з підрахунками, виходячи з аналітики втрат та військових правил. Тому після місяця, будуть визволення одне за одним, а з ОРДЛО будуть бігти в тапках. Але цьому може перешкодити мирний пакт, який нам нашкодить в перспективі. А що з Кримом незрозуміло. Але можливо і внутрішня ситуація в Росії може форсувати події, хоча я не сподіваюсь на це.
r-tiger написав:Це моя думка, з підрахунками, виходячи з аналітики втрат та військових правил. Тому після місяця, будуть визволення одне за одним, а з ОРДЛО будуть бігти в тапках. Але цьому може перешкодити мирний пакт, який нам нашкодить в перспективі. А що з Кримом незрозуміло. Але можливо і внутрішня ситуація в Росії може форсувати події, хоча я не сподіваюсь на це.
Без підтримки з неба, можливо хіба наступати "жаб'ячими стрибками", хоча зараз ЗС РФ таким же чим, але з підтримкою авіації продовжує наступ.
За місяць, не факт що не дожмуть Суми і Маріуполь.
Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
r-tiger написав:Вывоз семей ФСБ и продажа квартир в Крыму это прекрасный знак.
Я думаю якщо Україна піде на Крим раша застосує тактичний ядерний заряд по Києву, може ще десь. Тому думаю це все плітки для підняття бойового духу
Санкції тільки посилюються і ціники перемалювують кожного дня. В орді голодний народ страшна сила. Думаю будуть молоти ординців та душити санкціями. Коли скинуть хуйло з царства, новий през.виконає всі умови як Горбачов в 1990-1991.
И вот,опять...Как раз то,о чем писал- https://censor.net/ua/news/3323325/ukra ... _viyisk_op Первые,нехорошие звоночки пошли со всех сторон..А народ злой сейчас,шо ....здец.Уж лучше бы заткнулись.Еще не хватало Будапештский меморандум № 2 с рашей подписать о безопастности и гарантиях,чтоб через год ним подтереться..
flyman написав:Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
Поки ми воюємо - доти Захід тримає санкції. Як тільки ми підпишемо мир - санкції не будуть коштувати навіть паперу на якому написані
Невже ви не розумієте Уряди демократичних країн - сильно залежать від настроїв населення. Поки йде війна - населення має настрій додавити росію поки вона не прийшла до них.. як тільки війна закінчиться-населення почне цікавитись цінами і так далі....
osafly написав:И вот,опять...Как раз то,о чем писал- https://censor.net/ua/news/3323325/ukra ... _viyisk_op Первые,нехорошие звоночки пошли со всех сторон..А народ злой сейчас,шо ....здец.Уж лучше бы заткнулись.Еще не хватало Будапештский меморандум № 2 с рашей подписать о безопастности и гарантиях,чтоб через год ним подтереться..
і? В нас був позаблоковий стасус? Що втрачаєм? Запис в Конституції що прагнем в НАТО в яке нас не запрошували, не запрошують, і не будуть запрошувати. Якась фата моргана з тим НАТО.
flyman написав:Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
Поки ми воюємо - доти Захід тримає санкції. Як тільки ми підпишемо мир - санкції не будуть коштувати навіть паперу на якому написані
Невже ви не розумієте Уряди демократичних країн - сильно залежать від настроїв населення. Поки йде війна - населення має настрій додавити росію поки вона не прийшла до них.. як тільки війна закінчиться-населення почне цікавитись цінами і так далі....
Перший раз дочитав пост Будівельника до кінця та згоден на 100%. Не за те весь світ за нас підписався щоб ми так просто від московії відстали. Орду будуть душити як в 1990-1991.
flyman написав:Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
Поки ми воюємо - доти Захід тримає санкції. Як тільки ми підпишемо мир - санкції не будуть коштувати навіть паперу на якому написані
Невже ви не розумієте Уряди демократичних країн - сильно залежать від настроїв населення. Поки йде війна - населення має настрій додавити росію поки вона не прийшла до них.. як тільки війна закінчиться-населення почне цікавитись цінами і так далі....
Спочатку був злий ковід, з яким боролися і мусили терпіт ріст цін. Тепер буржуа буде терпіт через злого Путіна. Йому вже пояснили, а санкції знімати може і будуть, але дуужееее дооооовгооооо.
Або ішак того, або падишах (скоріше за все, бо не молодий вже хлоп). Час покаже.
flyman написав:В нас був позаблоковий стасус? Що втрачаєм? Якась фата моргана з тим НАТО.
Флай,хорош тупить..Тут дело не в НАТО...Нас туда никто не брал и не собирался,но одному шизоиду с НАТО воевать сцыкотно,потому решил отыграться на Украине.Погибла уже куча людей...Теперь,тут даже чисто принципиально нельзя давать никаких задних..Проигрывают они...и проиграют.Города в руинах стоят.Какие нах... уступки.Ты о чем??