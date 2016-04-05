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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:09
osafly написав: flyman написав:
В нас був позаблоковий стасус?
Що втрачаєм?
Якась фата моргана з тим НАТО.
Флай,хорош тупить..Тут дело не в НАТО...Нас туда никто не брал и не собирался,но одному шизоиду с НАТО воевать сцыкотно,потому решил отыграться на Украине.Погибла уже куча людей...Теперь,тут даже чисто принципиально нельзя давать никаких задних..Проигрывают они...и проиграют.Города в руинах стоят.Какие нах... уступки.Ты о чем??
В чому програють?
Які втрати у % до ВВП несе Україна, а які РФ?
Якщо РФ у 2022 буде -7% то Україна скільки, -6%?
Чи як?
2 млн вже виїхали за кордон за 2 тижні.
Джек пот!
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:13
vitaliian написав:
Ситуація з перших вуст від бойового командира з передової. Київський напрямок.
Наверное пришло время писать новости из первых рук. Ибо взрывы мои уши воспринимают гораздо толерантнее, нежели разной степени лживости хуйню, распространяемую в рамках гибридного влиияния на людей. За последние 3 дня каких только больных фантазий я не слышал:
- едут новые колонны орков
- Киев в кольце
- на зачистку столицы пуйло поставило 36 часов....
И много чего ещё более фантастического....
БЛ.... ЛЮДИ! ВЫ ЭТО СЕРЬЕЗНО?
Это все хорошо, но Украина не только из Киева состоит. Юг страны от Мелитополя до Мариуполя под полной оккупацией. Про АЭС в Энергодаре страшно вспоминать. Надежды разве что на подход резервов из глубины страны.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:15
flyman написав:
......................
Моя думка, підписувати мир, а колективний захід хай додушує санкціями.
Подписать мир можно.
Но Путин не подпишет мир на условиях, кот. нас мало-мальски устроили бы.
Восстановление разрушенного пойдёт за чей счёт? Запад, возможно, поможет, но не в тех масштабах.
Безопасность на будущее? Вряд ли удастся добиться приемлемых условий. Очень вряд ли.
В данном случае согласен с Будивельником.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:16
Hotab написав: r-tiger написав:
Как пилот взлетает на летное задание, зная, что уже сбито 50 самолётов.
Пилот самолёта в 90% случаев катапультируется и живет в плену. Потом обменяют. Пилоту вертолета выжить шансов мало. Потому они больше не наносят удары. Вериолеты возят в Крым и беларашку жмуров и раненых.
Ukrainian
Нам багато допомагають. Дуже. Але за вас воювати европейці не будуть.
Вертолёты работают на юге и востоке.
Они по сути там безнаказанны.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:17
osafly написав:
Города в руинах стоят.Какие нах... уступки
Людей ні краплі не шкода? Фіни своїх всіх вивезли, стояли міцно, пару раз сходили в контрнаступ і добряче відгребли. Війну треба закінчувати до кінця місяця, інакше буде десятки тисяч загиблих від голоду, обстрілів і озвірілих рашистських мародерів.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:18
ЛАД написав: ТИХИЙ написав: ЛАД написав:
О поляках. Они таки тоже виноваты.
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)
Не искажайте. Я там написал почему они виноваты. В той войне нет безвинных в Европе.
И, возможно, Союз виноват меньше всех.
Несомненно, то, Гитлер - главный виновник, даже не обсуждается. Но то, что всеми остальными проводилась корявая внешняя политика, несомненно.
Союз, например, полез в Румынию.
Но это слишком большая тема.
Начиная с коммунистического режима 1917 - причины антисоветизма западных стран.
Версальского договора с неадекватным проведением границ. Если не ошибаюсь, Марк Солонин на Ютубе анализировал этот вопрос и показывал карты с этническим составом тогдашней Чехии - вся западная граница, те самые Судеты - это 75 и более процентов немцев, на юге полно венгров. Все они категорически не хотели жить в Чехословакии. И именно чехосл през убедил Вильсона, что такие границы ему и нужны.
Дальнейшее уже покатилось - и "умиротворение", и боязнь советизации Польши, и просто нежелание западных демократий воевать - для них потери в 1мв считаются чудовищными и память об этой войне живёт до сих пор. У нас ее попросту забыли.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:18
edvardd написав:
после войны мы организуем своё нато, Польша Британия..., короче ещё и очередь к нам стоять будет...
100%
Только для этого нужно иметь "Украинскую Украину".
А вот тут-то и будет ниша.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:20
lapay написав: osafly написав:
Города в руинах стоят.Какие нах... уступки
Людей ні краплі не шкода? Фіни своїх всіх вивезли, стояли міцно, пару раз сходили в контрнаступ і добряче відгребли. Війну треба закінчувати до кінця місяця, інакше буде десятки тисяч загиблих від голоду, обстрілів і озвірілих рашистських мародерів.
Без полной деоккупации - жертв будет на порядок больше.
Это уже на примере ОРДЛО можно было бы подсчитать.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:21
Kudrjavuy написав: edvardd написав:
после войны мы организуем своё нато, Польша Британия..., короче ещё и очередь к нам стоять будет...
100%
Только для этого нужно иметь "Украинскую Украину".
А вот тут-то и будет ниша.
постійно непокоїть думка, корупція далі буде як була до війни чи будуть чмурити як мародерів до стовпа? (я - ЗА)
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:26
vladimir07 написав:
vitaliian написав:
Ситуація з перших вуст від бойового командира з передової. Київський напрямок.
Наверное пришло время писать новости из первых рук. Ибо взрывы мои уши воспринимают гораздо толерантнее, нежели разной степени лживости хуйню, распространяемую в рамках гибридного влиияния на людей. За последние 3 дня каких только больных фантазий я не слышал:
- едут новые колонны орков
- Киев в кольце
- на зачистку столицы пуйло поставило 36 часов....
И много чего ещё более фантастического....
БЛ.... ЛЮДИ! ВЫ ЭТО СЕРЬЕЗНО?
Это все хорошо, но Украина не только из Киева состоит. Юг страны от Мелитополя до Мариуполя под полной оккупацией. Про АЭС в Энергодаре страшно вспоминать. Надежды разве что на подход резервов из глубины страны.
Оккупация может быть временной, если будет разбита группировка орков под Киевом, тогда много сформировавшихся резервов начнет расползаться на юг.
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