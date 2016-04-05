Додано: Сер 09 бер, 2022 21:18

ЛАД написав: ТИХИЙ написав: ЛАД написав: О поляках. Они таки тоже виноваты. О поляках. Они таки тоже виноваты.

"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С) "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)

Не искажайте. Я там написал почему они виноваты. В той войне нет безвинных в Европе.

И, возможно, Союз виноват меньше всех. Не искажайте. Я там написал почему они виноваты. В той войне нет безвинных в Европе.И, возможно, Союз виноват меньше всех.

Несомненно, то, Гитлер - главный виновник, даже не обсуждается. Но то, что всеми остальными проводилась корявая внешняя политика, несомненно.Союз, например, полез в Румынию.Но это слишком большая тема.Начиная с коммунистического режима 1917 - причины антисоветизма западных стран.Версальского договора с неадекватным проведением границ. Если не ошибаюсь, Марк Солонин на Ютубе анализировал этот вопрос и показывал карты с этническим составом тогдашней Чехии - вся западная граница, те самые Судеты - это 75 и более процентов немцев, на юге полно венгров. Все они категорически не хотели жить в Чехословакии. И именно чехосл през убедил Вильсона, что такие границы ему и нужны.Дальнейшее уже покатилось - и "умиротворение", и боязнь советизации Польши, и просто нежелание западных демократий воевать - для них потери в 1мв считаются чудовищными и память об этой войне живёт до сих пор. У нас ее попросту забыли.