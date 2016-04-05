Додано: Сер 09 бер, 2022 22:12

vladimir07 написав: Zebra написав: Оккупация может быть временной, если будет разбита группировка орков под Киевом, тогда много сформировавшихся резервов начнет расползаться на юг. Оккупация может быть временной, если будет разбита группировка орков под Киевом, тогда много сформировавшихся резервов начнет расползаться на юг.



Нереально. Под Киевом свиней остановили, но не уничтожили и напряженность будет еще долго держаться. Никаких резервов здесь не наскрести, увы.

Г-н Zebra, а вы в родном городе что ли ? Нереально. Под Киевом свиней остановили, но не уничтожили и напряженность будет еще долго держаться. Никаких резервов здесь не наскрести, увы.Г-н Zebra, а вы в родном городе что ли ?

Резервы есть. Куча мужиков шатается сейчас без работы без дела, многие не понимают как им пойти воевать. Деньги то заканчиваются в кошельках, а в ВСУ платят 30-100 тысяч сейчас.По факту я считаю, что под Киевом группировка орков будет разбита, сейчас накапливаются и обучаются военному делу те, кто никогда автомат или пистолет в руках не держал. Война многих застала врасплох. Одно дело ехать на Донбасс военным, а другое подготовиться потренироваться пару-тройку неделек, получить натовский пулемет или базуку и пойти шмальнуть недалеко от Киева. Еще и денег заплатят, если контракт заключить.Да, я в Чернигове и вижу, как кругом злые мужики ходят с автоматами и не могут убить ни одного русского, потому что те прячутся и шастают как неуловимые джо, боясь вступать в контакт.Сегодня общался на блок-посте с одним человеком, он сказал, что наши группы получают информацию о том, что в таком то селе видели группу орков - когда добрались до села, никого уже там не было, сложно найти вражескую группу - область большая, а по ней бегает всего 2000-3000 орков, грабят пенсионеров в забитых селах. Вот и все. И эта армия пришла кого-то оккупировать?