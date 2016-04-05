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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:27

  greenozon написав:
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:после войны мы организуем своё нато, Польша Британия..., короче ещё и очередь к нам стоять будет...

100%
Только для этого нужно иметь "Украинскую Украину".
А вот тут-то и будет ниша.


постійно непокоїть думка, корупція далі буде як була до війни чи будуть чмурити як мародерів до стовпа? (я - ЗА)

далі буде
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:28

  greenozon написав:
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:после войны мы организуем своё нато, Польша Британия..., короче ещё и очередь к нам стоять будет...

100%
Только для этого нужно иметь "Украинскую Украину".
А вот тут-то и будет ниша.


постійно непокоїть думка, корупція далі буде як була до війни чи будуть чмурити як мародерів до стовпа? (я - ЗА)

корупція буде як була - жоден депутат ОПЗЖ не пострадав - робіть висновки
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:35

  greenozon написав:
постійно непокоїть думка, корупція далі буде як була до війни чи будуть чмурити як мародерів до стовпа? (я - ЗА)

Обезьяны, в опаске за свои шкуры, сейчас кричат:
- Это Мертветчук! Получал за это миллиарды от Пу.
Но для населения, по факту жизнь в Украине уничтожалась представителями Государственной Власти.
Где то так: viewtopic.php?p=5409611#p5409611
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:35

  Hotab написав:
  edvardd написав:или самолётов?

Уступаем в десятки раз. И хотя мы намного эффективнее их используем, чем рашисты, счёт идёт на штуки.


В количественном плане сильно уступаем.
А соотношение потерь самолетов ru/ua не подскажете ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:36

Голубь мира или бог войны?

Позднее в этом году в Пекине состоится 20-й Съезд партии. Основной пункт повестки дня вряд ли является секретом: назначение Си на беспрецедентный третий пятилетний срок в качестве Генерального секретаря партии. ...история и нынешние события, которые ее формируют, обладают сверхъестественной способностью менять расчеты лидерства в любой стране. Это относится не только к таким демократиям, как США, но и таким автократиям, как Россия и Китай.
Выбор для Си очевиден: он может придерживаться курса, установленного его соглашением с Россией от 4 февраля, и навсегда запятнаться санкциями, изоляцией и мучительным экономическим и финансовым давлением, связанными с такой позицией. Или он может стать посредником в заключении мира, который спасет мир и укрепит статус Китая как великой державы, возглавляемой великим государственным деятелем.
https://nv.ua/opinion/rossiya-kitay-kak ... 23588.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:38

  vladimir07 написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:или самолётов?

Уступаем в десятки раз. И хотя мы намного эффективнее их используем, чем рашисты, счёт идёт на штуки.


В количественном плане сильно уступаем.
А соотношение потерь самолетов ru/ua не подскажете ?

Этот подсчёт глуп.
По причине широкого использования Агрессором баллистических ракет по ПВО и взлётным полосам, по ангарам,...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:40

  Zebra написав:Оккупация может быть временной, если будет разбита группировка орков под Киевом, тогда много сформировавшихся резервов начнет расползаться на юг.


Нереально. Под Киевом свиней остановили, но не уничтожили и напряженность будет еще долго держаться. Никаких резервов здесь не наскрести, увы.
Г-н Zebra, а вы в родном городе что ли ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:53

  Zebra написав:Оккупация может быть временной, если будет разбита группировка орков под Киевом, тогда много сформировавшихся резервов начнет расползаться на юг.

Это стоит рассказывать в Крыму или Донецке :?:

А пока, что : https://censor.net/ru/video_news/332334 ... asti_video
:evil: :evil: :evil:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:12

  vladimir07 написав:
  Zebra написав:Оккупация может быть временной, если будет разбита группировка орков под Киевом, тогда много сформировавшихся резервов начнет расползаться на юг.


Нереально. Под Киевом свиней остановили, но не уничтожили и напряженность будет еще долго держаться. Никаких резервов здесь не наскрести, увы.
Г-н Zebra, а вы в родном городе что ли ?

Резервы есть. Куча мужиков шатается сейчас без работы без дела, многие не понимают как им пойти воевать. Деньги то заканчиваются в кошельках, а в ВСУ платят 30-100 тысяч сейчас.

По факту я считаю, что под Киевом группировка орков будет разбита, сейчас накапливаются и обучаются военному делу те, кто никогда автомат или пистолет в руках не держал. Война многих застала врасплох. Одно дело ехать на Донбасс военным, а другое подготовиться потренироваться пару-тройку неделек, получить натовский пулемет или базуку и пойти шмальнуть недалеко от Киева. Еще и денег заплатят, если контракт заключить.

Да, я в Чернигове и вижу, как кругом злые мужики ходят с автоматами и не могут убить ни одного русского, потому что те прячутся и шастают как неуловимые джо, боясь вступать в контакт.

Сегодня общался на блок-посте с одним человеком, он сказал, что наши группы получают информацию о том, что в таком то селе видели группу орков - когда добрались до села, никого уже там не было, сложно найти вражескую группу - область большая, а по ней бегает всего 2000-3000 орков, грабят пенсионеров в забитых селах. Вот и все. И эта армия пришла кого-то оккупировать?
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 09 бер, 2022 22:16, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:12

  vladimir07 написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:или самолётов?

Уступаем в десятки раз. И хотя мы намного эффективнее их используем, чем рашисты, счёт идёт на штуки.


В количественном плане сильно уступаем.
А соотношение потерь самолетов ru/ua не подскажете ?

Точных данных у меня нет. Но и смысла сравнивать нет: важно ж количество самолето/вертолето-вылетов. У нас хоть и мало, но наши машины работают постоянно. (люди меняются, пилотов полно) Практически без простоев. Кацапские имеют выбор, им проще. Но кровь из носу надо машины. Летчиков в избытке, машин нет.
Hotab
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  #<1 ... 306307308309
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