greenozon написав:
постійно непокоїть думка, корупція далі буде як була до війни чи будуть чмурити як мародерів до стовпа? (я - ЗА)
далі буде
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:27
далі буде
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:28
корупція буде як була - жоден депутат ОПЗЖ не пострадав - робіть висновки
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:35
Обезьяны, в опаске за свои шкуры, сейчас кричат:
- Это Мертветчук! Получал за это миллиарды от Пу.
Но для населения, по факту жизнь в Украине уничтожалась представителями Государственной Власти.
Где то так: viewtopic.php?p=5409611#p5409611
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:35
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:36
Голубь мира или бог войны?
Позднее в этом году в Пекине состоится 20-й Съезд партии. Основной пункт повестки дня вряд ли является секретом: назначение Си на беспрецедентный третий пятилетний срок в качестве Генерального секретаря партии. ...история и нынешние события, которые ее формируют, обладают сверхъестественной способностью менять расчеты лидерства в любой стране. Это относится не только к таким демократиям, как США, но и таким автократиям, как Россия и Китай.
Выбор для Си очевиден: он может придерживаться курса, установленного его соглашением с Россией от 4 февраля, и навсегда запятнаться санкциями, изоляцией и мучительным экономическим и финансовым давлением, связанными с такой позицией. Или он может стать посредником в заключении мира, который спасет мир и укрепит статус Китая как великой державы, возглавляемой великим государственным деятелем.
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:38
Этот подсчёт глуп.
По причине широкого использования Агрессором баллистических ракет по ПВО и взлётным полосам, по ангарам,...
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:40
Нереально. Под Киевом свиней остановили, но не уничтожили и напряженность будет еще долго держаться. Никаких резервов здесь не наскрести, увы.
Г-н Zebra, а вы в родном городе что ли ?
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:53
Это стоит рассказывать в Крыму или Донецке
А пока, что :
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:12
Резервы есть. Куча мужиков шатается сейчас без работы без дела, многие не понимают как им пойти воевать. Деньги то заканчиваются в кошельках, а в ВСУ платят 30-100 тысяч сейчас.
По факту я считаю, что под Киевом группировка орков будет разбита, сейчас накапливаются и обучаются военному делу те, кто никогда автомат или пистолет в руках не держал. Война многих застала врасплох. Одно дело ехать на Донбасс военным, а другое подготовиться потренироваться пару-тройку неделек, получить натовский пулемет или базуку и пойти шмальнуть недалеко от Киева. Еще и денег заплатят, если контракт заключить.
Да, я в Чернигове и вижу, как кругом злые мужики ходят с автоматами и не могут убить ни одного русского, потому что те прячутся и шастают как неуловимые джо, боясь вступать в контакт.
Сегодня общался на блок-посте с одним человеком, он сказал, что наши группы получают информацию о том, что в таком то селе видели группу орков - когда добрались до села, никого уже там не было, сложно найти вражескую группу - область большая, а по ней бегает всего 2000-3000 орков, грабят пенсионеров в забитых селах. Вот и все. И эта армия пришла кого-то оккупировать?
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 09 бер, 2022 22:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:12
Точных данных у меня нет. Но и смысла сравнивать нет: важно ж количество самолето/вертолето-вылетов. У нас хоть и мало, но наши машины работают постоянно. (люди меняются, пилотов полно) Практически без простоев. Кацапские имеют выбор, им проще. Но кровь из носу надо машины. Летчиков в избытке, машин нет.
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