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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:21
Проблема как по мне в том, что нет на севере линии фронта - есть кучи шастающих диверсионных групп состоящие из срочников, которые не могут найти выхода. Их забросили на мороз, жрать хочется, понемногу отлавливают и отстреливают. Бесконечно это все не продлится. Наладятся партизанские цепочки, и активней пойдет антидиверсионная работа.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:35
Starikan написав: ЛАД написав: ТИХИЙ написав:
-----------ЛАД
О поляках. Они таки тоже виноваты.
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"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)
Не искажайте. Я там написал почему они виноваты. В той войне нет безвинных в Европе.
И, возможно, Союз виноват меньше всех.
Несомненно, то, Гитлер - главный виновник, даже не обсуждается. Но то, что всеми остальными проводилась корявая внешняя политика, несомненно.
............
Дальнейшее уже покатилось - и "умиротворение", и боязнь советизации Польши, и просто нежелание западных демократий воевать - для них потери в 1мв считаются чудовищными и память об этой войне живёт до сих пор. У нас ее попросту забыли.
Всё верно. Причин много. И белых и пушистых "невиновных" там нет.
А у нас забыли, естественно. Несмотря на наши потери в 1 МВ, потери во 2 МВ всё перекрыли. Запад этого избежал.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:37
edvardd написав: Ukrainian написав: osafly написав:
Я остыл на счет НАТО
НАТО Україну обіцянками з 2008 року годує. За 14 уже можна було сказати ні, Україна ніколи не вступит в НАТО
Навіщо був цирк? НАТО опосередковано вині в цій війні
после войны мы организуем своё нато, Польша Британия..., короче ещё и очередь к нам стоять будет...
"Мечты, мечты... Где ваша сладость..."
Дай бог хорошо восстановиться.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:40
Kudrjavuy написав: lapay написав: osafly написав:
Города в руинах стоят.Какие нах... уступки
Людей ні краплі не шкода? Фіни своїх всіх вивезли, стояли міцно, пару раз сходили в контрнаступ і добряче відгребли. Війну треба закінчувати до кінця місяця, інакше буде десятки тисяч загиблих від голоду, обстрілів і озвірілих рашистських мародерів.
Без полной деоккупации - жертв будет на порядок больше.
Это уже на примере ОРДЛО можно было бы подсчитать.
Не надоело бредить?
За 2 недели нынешней войны мы уже приближаемся по цифрам человеческих потерь к 8 предыдущим годам. О материальных молчу.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:41
Hotab написав:
Летчиков в избытке, машин нет.
І НАТО ґвалтує мізки своїми, дамо 70 мігів, дамо афганські вертушки, дамо польські міги, але не знаємо як доставити.
Давайте мовчки, і все заперечуйте як рашка робить.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:43
lapay написав: osafly написав:
Города в руинах стоят.Какие нах... уступки
Людей ні краплі не шкода? Фіни своїх всіх вивезли, стояли міцно, пару раз сходили в контрнаступ і добряче відгребли. Війну треба закінчувати до кінця місяця, інакше буде десятки тисяч загиблих від голоду, обстрілів і озвірілих рашистських мародерів.
Насчёт погибших от голода вы немного загнули.
А мародёров, к сожалению, хватает и наших. Я бы восстановил правило - в военное время за мародёрство расстрел на месте.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:44
та можна до стовпа із спущеними штанами
і на день-два щоб від голодухи мізки вправились
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:45
Kudrjavuy написав: Hotab написав: r-tiger написав:
Как пилот взлетает на летное задание, зная, что уже сбито 50 самолётов.
Пилот самолёта в 90% случаев катапультируется и живет в плену. Потом обменяют. Пилоту вертолета выжить шансов мало. Потому они больше не наносят удары. Вериолеты возят в Крым и беларашку жмуров и раненых.
Ukrainian
Нам багато допомагають. Дуже. Але за вас воювати европейці не будуть.
Вертолёты работают на юге и востоке.
Они по сути там безнаказанны.
Ещё один бред.
На востоке нет ПВО? А кто над Харьковом самолёты сбивает? Сами падают:
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:46
Zebra написав:
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корупція буде як була - жоден депутат ОПЗЖ не пострадав - робіть висновки
В коррупции замечены только депутаты ОПЗЖ?
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:47
ЛАД написав:
Насчёт погибших от голода вы немного загнули.
В случае срыва посевной (а это вот-вот) голод охватит миллионы людей по всему миру. Слишком велика доля Украины в продовольственном балансе планеты.
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