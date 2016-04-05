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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:54

  ЛАД написав:Ещё один бред.
На востоке нет ПВО? А кто над Харьковом самолёты сбивает? Сами падают:

Юго-Востоке, если быть корректным.
Уничтожено всё, за исключением ПЗРК.
В Краматорске есть, но нет в Приазовье и проблемы над Мариуполем.
В Мариуполе то же разбито большинство.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:55

закон - который позволяет гражданскому населению без последствий убивать свинособак!
Использовать можно даже своё собственное огнестрельное оружие
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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:59

  edvardd написав:закон - который позволяет гражданскому населению без последствий убивать свинособак!
Использовать можно даже своё собственное огнестрельное оружие

В Донецке, в 14м году, наоборот - отбирали.
............................
Кто то партизанил, кто-то искал дорогу в Песчанку.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ещё один бред.

А вы его цитируете)))
Он в ЧС давно). До его излечения.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не можуть кинути кілька колод?
https://bigkyiv.com.ua/rozdyagalysya-i-jshly-po-vodi-pidsumky-sogodnishnoyi-evakuacziyi-na-kyyivshhyni/
це просто позор влади
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:50

  ЛАД написав:
  Zebra написав:.........
корупція буде як була - жоден депутат ОПЗЖ не пострадав - робіть висновки

В коррупции замечены только депутаты ОПЗЖ?

по большому счету раз их не наказывает толпа за коллаборационизм, то и за коррупцию никого наказывать не будут
вот именно сейчас власть народа - люди с автоматами на каждом углу, и шо?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:54

  Zebra написав:вот именно сейчас власть народа - люди с автоматами на каждом углу, и шо?

Шуфрича и Бойко слегка взбодрили. Это немного, но....сейчас все же война проблема номер 1.
juristkostya
 
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