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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:54
ЛАД написав:
Ещё один бред.
На востоке нет ПВО? А кто над Харьковом самолёты сбивает? Сами падают:
Юго-Востоке, если быть корректным.
Уничтожено всё, за исключением ПЗРК.
В Краматорске есть, но нет в Приазовье и проблемы над Мариуполем.
В Мариуполе то же разбито большинство.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:59
edvardd написав:
закон - который позволяет гражданскому населению без последствий убивать свинособак!
Использовать можно даже своё собственное огнестрельное оружие
В Донецке, в 14м году, наоборот - отбирали.
............................
Кто то партизанил, кто-то искал дорогу в Песчанку.
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Додано: Сер 09 бер, 2022 23:26
ЛАД написав:
Ещё один бред.
А вы его цитируете)))
Он в ЧС давно). До его излечения.
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Hotab
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Додано: Сер 09 бер, 2022 23:42
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Додано: Сер 09 бер, 2022 23:50
ЛАД написав: Zebra написав:
.........
корупція буде як була - жоден депутат ОПЗЖ не пострадав - робіть висновки
В коррупции замечены только депутаты ОПЗЖ?
по большому счету раз их не наказывает толпа за коллаборационизм, то и за коррупцию никого наказывать не будут
вот именно сейчас власть народа - люди с автоматами на каждом углу, и шо?
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Додано: Сер 09 бер, 2022 23:54
Zebra написав:
вот именно сейчас власть народа - люди с автоматами на каждом углу, и шо?
Шуфрича и Бойко слегка взбодрили. Это немного, но....сейчас все же война проблема номер 1.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 01:48
Hotab написав: ЛАД написав:
Ещё один бред.
А вы его цитируете)))
Он в ЧС давно). До его излечения.
Да я тоже стараюсь не обращать внимания.
Но уж слишком сегодня. Не смог пропустить.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 01:53
Игнор-лист экономит кучу нервов, проверено
))))))
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Додано: Чет 10 бер, 2022 04:28
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