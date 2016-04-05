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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 06:07

  Ukrainian написав:Зображення
лучше заскриньте полную версию. Эта выжимка не вполне передает смысл.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 06:38

вчера накатал за день больше 1000км

эвакуировал дочку (они с первых дней войны выехали из Киева в Васильков и там находились до вчерашнего дня) - я выехал рано с Одессы и забрал их южнее Ивановки (где-то посредине между Жашковым и Белой Церквой , довез в Винницу (сельской дорой через Тетирев-Липовец) на подъезде в Винницу пробка на 15км

бензин, он есть не везде -от Одессы и до Троицкого по Киевской трасса есть достаточно
заправок, потом почти до самой Умани -только дизель (бензина нет), до Умани и после Умани -бензин вчера был только на ОККО

выехал с Винницы и у меня оставался запас бензина до Умани...после возврата на Киевскую трассу у меня было бензина на 3 км (заправка Амин-О, Сокар-О, ОККО (по моей стороне-О), компьютер показал у меня ноль, но я проехал еще 18км и пересек автобан и на другой стороне заправился на ОККО пульсом полный бак(95го бензина, который я здесь утром заправлял уже не было ), к Хаджибею я подъехал уже после 1900 (опасался , что меня не пропустят и оставят стоять до 6 утра), пропустили (детально досмотрели на всех постах без исключения, несмотря, что некоторые находятся рядом), я даже доволен такой бдительностью теробороны и полиции.

по дороге с Винницы (в самой Виннице есть бензин на 2-3 заправках , но очереди до 40 машин), в Гайсине 1 заправка и в Немирове 1 заправка на город (очередь 25-30машин)
видел много бензовозов (ОККО) , не ясно с грузом или пустые.
возможно, проблема будет вскоре решена

машин на трассе в сторону Киева минимально, большой поток на Винницу с Кировограда, хотя и из Винницы тоже много машин в сторону Кировограда

для этого времени года трафик довольно плотный (как летом в отпускной сезон)

за 50км от Одессы в темноте чуть не въехал в противотанковые ежи (мне повезло, но в будущем будут аварии), не буду называть место, но БМВ влетел в бетонные блоки и сгорел
prodigy
 
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  #<1 ... 309310311312
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