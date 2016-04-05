Додано: Чет 10 бер, 2022 06:38

вчера накатал за день больше 1000км



эвакуировал дочку (они с первых дней войны выехали из Киева в Васильков и там находились до вчерашнего дня) - я выехал рано с Одессы и забрал их южнее Ивановки (где-то посредине между Жашковым и Белой Церквой , довез в Винницу (сельской дорой через Тетирев-Липовец) на подъезде в Винницу пробка на 15км



бензин, он есть не везде -от Одессы и до Троицкого по Киевской трасса есть достаточно

заправок, потом почти до самой Умани -только дизель (бензина нет), до Умани и после Умани -бензин вчера был только на ОККО



выехал с Винницы и у меня оставался запас бензина до Умани...после возврата на Киевскую трассу у меня было бензина на 3 км (заправка Амин-О, Сокар-О, ОККО (по моей стороне-О), компьютер показал у меня ноль, но я проехал еще 18км и пересек автобан и на другой стороне заправился на ОККО пульсом полный бак(95го бензина, который я здесь утром заправлял уже не было ), к Хаджибею я подъехал уже после 1900 (опасался , что меня не пропустят и оставят стоять до 6 утра), пропустили (детально досмотрели на всех постах без исключения, несмотря, что некоторые находятся рядом), я даже доволен такой бдительностью теробороны и полиции.



по дороге с Винницы (в самой Виннице есть бензин на 2-3 заправках , но очереди до 40 машин), в Гайсине 1 заправка и в Немирове 1 заправка на город (очередь 25-30машин)

видел много бензовозов (ОККО) , не ясно с грузом или пустые.

возможно, проблема будет вскоре решена



машин на трассе в сторону Киева минимально, большой поток на Винницу с Кировограда, хотя и из Винницы тоже много машин в сторону Кировограда



для этого времени года трафик довольно плотный (как летом в отпускной сезон)



за 50км от Одессы в темноте чуть не въехал в противотанковые ежи (мне повезло, но в будущем будут аварии), не буду называть место, но БМВ влетел в бетонные блоки и сгорел