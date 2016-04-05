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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 бер, 2022 06:02
Kudrjavuy написав: Hotab написав: r-tiger написав:
Как пилот взлетает на летное задание, зная, что уже сбито 50 самолётов.
Пилот самолёта в 90% случаев катапультируется и живет в плену. Потом обменяют. Пилоту вертолета выжить шансов мало. Потому они больше не наносят удары. Вериолеты возят в Крым и беларашку жмуров и раненых.
Ukrainian
Нам багато допомагають. Дуже. Але за вас воювати европейці не будуть.
Вертолёты работают на юге и востоке.
Они по сути там безнаказанны.
донецкая область город Белозерка два дня назад был сбит российский самолет
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Додано: Чет 10 бер, 2022 06:38
вчера накатал за день больше 1000км
эвакуировал дочку (они с первых дней войны выехали из Киева в Васильков и там находились до вчерашнего дня) - я выехал рано с Одессы и забрал их южнее Ивановки (где-то посредине между Жашковым и Белой Церквой , довез в Винницу (сельской дорой через Тетирев-Липовец) на подъезде в Винницу пробка на 15км
бензин, он есть не везде -от Одессы и до Троицкого по Киевской трасса есть достаточно
заправок, потом почти до самой Умани -только дизель (бензина нет), до Умани и после Умани -бензин вчера был только на ОККО
выехал с Винницы и у меня оставался запас бензина до Умани...после возврата на Киевскую трассу у меня было бензина на 3 км (заправка Амин-О, Сокар-О, ОККО (по моей стороне-О), компьютер показал у меня ноль, но я проехал еще 18км и пересек автобан и на другой стороне заправился на ОККО пульсом полный бак(95го бензина, который я здесь утром заправлял уже не было ), к Хаджибею я подъехал уже после 1900 (опасался , что меня не пропустят и оставят стоять до 6 утра), пропустили (детально досмотрели на всех постах без исключения, несмотря, что некоторые находятся рядом), я даже доволен такой бдительностью теробороны и полиции.
по дороге с Винницы (в самой Виннице есть бензин на 2-3 заправках , но очереди до 40 машин), в Гайсине 1 заправка и в Немирове 1 заправка на город (очередь 25-30машин)
видел много бензовозов (ОККО) , не ясно с грузом или пустые.
возможно, проблема будет вскоре решена
машин на трассе в сторону Киева минимально, большой поток на Винницу с Кировограда, хотя и из Винницы тоже много машин в сторону Кировограда
для этого времени года трафик довольно плотный (как летом в отпускной сезон)
за 50км от Одессы в темноте чуть не въехал в противотанковые ежи (мне повезло, но в будущем будут аварии), не буду называть место, но БМВ влетел в бетонные блоки и сгорел
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Додано: Чет 10 бер, 2022 08:56
prodigy написав:
вчера накатал за день больше 1000км
эвакуировал дочку (они с первых дней войны выехали из Киева в Васильков и там находились до вчерашнего дня) - я выехал рано с Одессы и забрал их южнее Ивановки (где-то посредине между Жашковым и Белой Церквой , довез в Винницу (сельской дорой через Тетирев-Липовец) на подъезде в Винницу пробка на 15км
бензин, он есть не везде -от Одессы и до Троицкого по Киевской трасса есть достаточно
заправок, потом почти до самой Умани -только дизель (бензина нет), до Умани и после Умани -бензин вчера был только на ОККО
выехал с Винницы и у меня оставался запас бензина до Умани...после возврата на Киевскую трассу у меня было бензина на 3 км (заправка Амин-О, Сокар-О, ОККО (по моей стороне-О), компьютер показал у меня ноль, но я проехал еще 18км и пересек автобан и на другой стороне заправился на ОККО пульсом полный бак(95го бензина, который я здесь утром заправлял уже не было ), к Хаджибею я подъехал уже после 1900 (опасался , что меня не пропустят и оставят стоять до 6 утра), пропустили (детально досмотрели на всех постах без исключения, несмотря, что некоторые находятся рядом), я даже доволен такой бдительностью теробороны и полиции.
по дороге с Винницы (в самой Виннице есть бензин на 2-3 заправках , но очереди до 40 машин), в Гайсине 1 заправка и в Немирове 1 заправка на город (очередь 25-30машин)
видел много бензовозов (ОККО) , не ясно с грузом или пустые.
возможно, проблема будет вскоре решена
машин на трассе в сторону Киева минимально, большой поток на Винницу с Кировограда, хотя и из Винницы тоже много машин в сторону Кировограда
для этого времени года трафик довольно плотный (как летом в отпускной сезон)
за 50км от Одессы в темноте чуть не въехал в противотанковые ежи (мне повезло, но в будущем будут аварии), не буду называть место, но БМВ влетел в бетонные блоки и сгорел
Как вообще Винница ? Тревоги у людей нет ? Беженцев много ?
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:15
Шановне панство, у кого какие мысли, почему корабли вернули в Крым
Одессу оставили на потом или насовсем?
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fler
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:18
Слава Богу, шановний колего,що вдалося вивезти сім'ю
Востаннє редагувалось stargazer
в Чет 10 бер, 2022 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:20
fler написав:
Шановне панство, у кого какие мысли, почему корабли вернули в Крым
Одессу оставили на потом или насовсем?
Насовсем. Ким в Николаеве отстоял южный фланг.
Могут от злости запулить по городу пару ракет.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:47
fler написав:
Шановне панство, у кого какие мысли, почему корабли вернули в Крым
Одессу оставили на потом или насовсем?
чтобы брать Одессу, нужна сухопутная операция тоже, а с этим у них проблемы, поэтому Одесситы могут расслабиться, от слова совсем...
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edvardd
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