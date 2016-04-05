RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:25

  fler написав:Шановне панство, у кого какие мысли, почему корабли вернули в Крым :roll:
Одессу оставили на потом или насовсем?

Соляра закінчилась, вода та харчі. Одесу десантом взяти неможливо. Буде фарш.
airmax78
 
Повідомлень: 40409
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора ввечері, не напишу, де саме, збили дві крилаті ракети, ППО працює.
lapay
 
Повідомлень: 12936
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:32

Хомякоид

тревоги нет, люди заняты своими делами

есть переживание за тех, кто подвергается геноциду (Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киев)
prodigy
 
Повідомлень: 7286
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2982 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:35

  lapay написав:
  osafly написав:Города в руинах стоят.Какие нах... уступки

Людей ні краплі не шкода? Фіни своїх всіх вивезли, стояли міцно, пару раз сходили в контрнаступ і добряче відгребли. Війну треба закінчувати до кінця місяця, інакше буде десятки тисяч загиблих від голоду, обстрілів і озвірілих рашистських мародерів.

Все більше і більше складаєте враження засланого козачка. Тема домовленості і здачі у вас завуальовано в кожному дописі.
kotyk222
 
Повідомлень: 136
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:37

Битва экстрасенсов :)

Знаменитый астролог и экстрасенс Макс Гордеев называет только судьбоносное число – это 8. Речь не идет о дате или количестве месяцев, сколько продлятся военные действия – а о времени на восстановление.
Причем Гордеев в своем Instagram заверил: никакой ядерной войны не будет.
Другой известный украинский астролог Влад Росс точкой преломления событий называет 10 марта. После этой даты, по его словам, украинцы могут выдохнуть: мол, самое страшное останется позади.
При этом март и апрель он называет месяцами смертельной опасности для Путина.
Астролог Надежда Боровая прогнозирует важные изменения после 21 марта.
«Вероятнее всего, оккупанты перестанут работать во всех направлениях, выберут что-то одно. Возможна и смена тактики ведения войны… При этом с обеих сторон».
В то же время «сложные месяцы», по ее словам, продлятся минимум до лета.
Что самая кровавая часть войны в Украине завершится к 10 марта, утверждают и российские астрологи, опрошенные 9111.ru.
Нумерологи называют два месяца, когда наиболее вероятно завершение военного конфликта – март или май. Цифра 3 (март – третий месяц) в нумерологии олицетворяет коммуникацию и связь (то есть сторонам удастся договориться до чего-то конструктивного), а цифра 5 – эмоциональность и чувственность (то есть внутреннее состояние лидеров будет благоприятствовать завершению военных действий).
Астролог Татьяна Лукашевич допускает внезапное обострение военных действий после 18 марта – вплоть до масштабных взрывов, что повлекут за собой проблемы с электричеством и интернетом. Но уже в районе 20 марта – в ходе очередных переговоров – «солидные иностранные партнеры» помогут сторонам договориться.
В конце марта — начале апреля ситуация усложнится уже для РФ: Лукашевич допускает как кадровые потери (крупные чиновники лишатся своих мест), так и территориальные (вероятно, России придется использовать военные силы для отстаивания уже своих границ).
Самый пессимистичный прогноз дает астролог Юлия Овчинникова в комментарии МК: она считает, что на сентябрь 2022 года придется только пик войны – соответственно, окончание трагедии будет еще позже. Впрочем, она допускает, что этот прогноз можно трактовать как указание на дату экономического кризиса, а не самих военных действий.
https://cursorinfo.co.il/society/vojna- ... astrologi/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2711
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:46

fler

простите, это все лженаука...люди хватают за соломинку читая всякий "прогнозы"
с моей точке зрения-только помощь нашей армии, гвардии, территориальной обороне-могут приблизить конец войны

помогайте деньгами, кормите едой, делайте всё что возможно-приближайте нашу победу
prodigy
 
Повідомлень: 7286
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2982 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 310311312313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Рыба-сом і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91082
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2392
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (345)
10.03.2022 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.