Турки закрили прохід, і не встигли зайти чотири кораблі вогневої підтримки, а без них десант розстріляють.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 11:15
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:25
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вчора ввечері, не напишу, де саме, збили дві крилаті ракети, ППО працює.
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:32
Хомякоид
тревоги нет, люди заняты своими делами
есть переживание за тех, кто подвергается геноциду (Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киев)
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:35
Все більше і більше складаєте враження засланого козачка. Тема домовленості і здачі у вас завуальовано в кожному дописі.
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:37
Битва экстрасенсов :)
Знаменитый астролог и экстрасенс Макс Гордеев называет только судьбоносное число – это 8. Речь не идет о дате или количестве месяцев, сколько продлятся военные действия – а о времени на восстановление.
Причем Гордеев в своем Instagram заверил: никакой ядерной войны не будет.
Другой известный украинский астролог Влад Росс точкой преломления событий называет 10 марта. После этой даты, по его словам, украинцы могут выдохнуть: мол, самое страшное останется позади.
При этом март и апрель он называет месяцами смертельной опасности для Путина.
Астролог Надежда Боровая прогнозирует важные изменения после 21 марта.
«Вероятнее всего, оккупанты перестанут работать во всех направлениях, выберут что-то одно. Возможна и смена тактики ведения войны… При этом с обеих сторон».
В то же время «сложные месяцы», по ее словам, продлятся минимум до лета.
Что самая кровавая часть войны в Украине завершится к 10 марта, утверждают и российские астрологи, опрошенные 9111.ru.
Нумерологи называют два месяца, когда наиболее вероятно завершение военного конфликта – март или май. Цифра 3 (март – третий месяц) в нумерологии олицетворяет коммуникацию и связь (то есть сторонам удастся договориться до чего-то конструктивного), а цифра 5 – эмоциональность и чувственность (то есть внутреннее состояние лидеров будет благоприятствовать завершению военных действий).
Астролог Татьяна Лукашевич допускает внезапное обострение военных действий после 18 марта – вплоть до масштабных взрывов, что повлекут за собой проблемы с электричеством и интернетом. Но уже в районе 20 марта – в ходе очередных переговоров – «солидные иностранные партнеры» помогут сторонам договориться.
В конце марта — начале апреля ситуация усложнится уже для РФ: Лукашевич допускает как кадровые потери (крупные чиновники лишатся своих мест), так и территориальные (вероятно, России придется использовать военные силы для отстаивания уже своих границ).
Самый пессимистичный прогноз дает астролог Юлия Овчинникова в комментарии МК: она считает, что на сентябрь 2022 года придется только пик войны – соответственно, окончание трагедии будет еще позже. Впрочем, она допускает, что этот прогноз можно трактовать как указание на дату экономического кризиса, а не самих военных действий.
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:46
fler
простите, это все лженаука...люди хватают за соломинку читая всякий "прогнозы"
с моей точке зрения-только помощь нашей армии, гвардии, территориальной обороне-могут приблизить конец войны
помогайте деньгами, кормите едой, делайте всё что возможно-приближайте нашу победу
Додано: Чет 10 бер, 2022 12:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можете слухати Арестовича, якщо не подобаються мої дописи. На раші вже повірили скабєєвим і до чого це призвело?
Влада хоче перемир'я і готова на поступки, не тому, що читає цей форум, а тому що така реальність.
Додано: Чет 10 бер, 2022 12:36
астролога Арестовича
Додано: Чет 10 бер, 2022 12:39
Колись Винниченко хотів миру... дотепер відхаркуєм.
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