Додано: Чет 10 бер, 2022 11:37

Знаменитый астролог и экстрасенс Макс Гордеев называет только судьбоносное число – это 8. Речь не идет о дате или количестве месяцев, сколько продлятся военные действия – а о времени на восстановление.Причем Гордеев в своем Instagram заверил: никакой ядерной войны не будет.Другой известный украинский астролог Влад Росс точкой преломления событий называет 10 марта. После этой даты, по его словам, украинцы могут выдохнуть: мол, самое страшное останется позади.При этом март и апрель он называет месяцами смертельной опасности для Путина.Астролог Надежда Боровая прогнозирует важные изменения после 21 марта.«Вероятнее всего, оккупанты перестанут работать во всех направлениях, выберут что-то одно. Возможна и смена тактики ведения войны… При этом с обеих сторон».В то же время «сложные месяцы», по ее словам, продлятся минимум до лета.Что самая кровавая часть войны в Украине завершится к 10 марта, утверждают и российские астрологи, опрошенные 9111.ru.Нумерологи называют два месяца, когда наиболее вероятно завершение военного конфликта – март или май. Цифра 3 (март – третий месяц) в нумерологии олицетворяет коммуникацию и связь (то есть сторонам удастся договориться до чего-то конструктивного), а цифра 5 – эмоциональность и чувственность (то есть внутреннее состояние лидеров будет благоприятствовать завершению военных действий).Астролог Татьяна Лукашевич допускает внезапное обострение военных действий после 18 марта – вплоть до масштабных взрывов, что повлекут за собой проблемы с электричеством и интернетом. Но уже в районе 20 марта – в ходе очередных переговоров – «солидные иностранные партнеры» помогут сторонам договориться.В конце марта — начале апреля ситуация усложнится уже для РФ: Лукашевич допускает как кадровые потери (крупные чиновники лишатся своих мест), так и территориальные (вероятно, России придется использовать военные силы для отстаивания уже своих границ).Самый пессимистичный прогноз дает астролог Юлия Овчинникова в комментарии МК: она считает, что на сентябрь 2022 года придется только пик войны – соответственно, окончание трагедии будет еще позже. Впрочем, она допускает, что этот прогноз можно трактовать как указание на дату экономического кризиса, а не самих военных действий.