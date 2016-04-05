Додано: Чет 10 бер, 2022 12:41

Єгор Чернєв

, 9 березняНеминуча стратегічна поразка Росії у протистоянні з Україною та Заходом вже сьогодні вимагає обговорення повоєнного устрою Російської Федерації.Перелом у війні на користь України та крах російської економіки наразі нагадують ситуацію напередодні Тегеранської конференції 1943 року, де лідери країн-союзників окреслювали попередні контури нового світу.Про необхідні зміни у глобальній системі світової безпеки ми ще поговоримо, але не менш важливим є також питання, якою має бути Росія майбутнього і на яких умовах вона може повернутися до світового співтовариства.Необхідними умовами для реабілітації РФ повинні стати:1. Демократизація та лібералізація політичного життя у Росії, свобода ЗМІ.2. Денацифікація (депутінізація) РФ із засудженням його політики на державному рівні, впровадження антитоталітарної та антипутінської ідеології в освіті та культурі, створення у всіх великих містах Росії Музеїв тоталітаризму та російської агресії.3. Впровадження у законодавстві РФ кримінального покарання за виправдання російської агресії, путінізму, нацистської або комуністичної ідеології, шовінізму, расизму, за заклики до агресивних дій щодо інших країн чи народів.4. Покарання всіх військових та політичних злочинців, пропагандистів, правоохоронців, що брали участь або підтримували агресію проти України та переслідували демократичну опозицію всередині РФ.5. Повернення всіх окупованих територій країнам, що постраждали від агресії РФ - Україні, Грузії, Молдові та Японії.6. Виплата репарацій Україні, Грузії та Молодові за окупацію їхніх територій.7. Ліквідація ОДКБ.8. Відмова від підтримки з боку РФ автократій в усьому світі, включаючи Білорусь.9. Ядерне роззброєння РФ.10. Суттєве зменшення особового складу армії та озброєння з подальшою забороною виготовляти нове.Майбутнє всього світу та його безпека не повинні залежати від однієї тоталітарної держави. А тому Росія має бути назавжди позбавлена можливості погрожувати іншим країнам та підривати світову стабільність.Будь-які напівміри призведуть лише до повторення трагедії, тому проблема має бути вирішена раз і назавжди. І ми будемо наполягати на цьому до кінця.