Єгор Чернєв, 9 березня Неминуча стратегічна поразка Росії у протистоянні з Україною та Заходом вже сьогодні вимагає обговорення повоєнного устрою Російської Федерації. Перелом у війні на користь України та крах російської економіки наразі нагадують ситуацію напередодні Тегеранської конференції 1943 року, де лідери країн-союзників окреслювали попередні контури нового світу. Про необхідні зміни у глобальній системі світової безпеки ми ще поговоримо, але не менш важливим є також питання, якою має бути Росія майбутнього і на яких умовах вона може повернутися до світового співтовариства. Необхідними умовами для реабілітації РФ повинні стати: 1. Демократизація та лібералізація політичного життя у Росії, свобода ЗМІ. 2. Денацифікація (депутінізація) РФ із засудженням його політики на державному рівні, впровадження антитоталітарної та антипутінської ідеології в освіті та культурі, створення у всіх великих містах Росії Музеїв тоталітаризму та російської агресії. 3. Впровадження у законодавстві РФ кримінального покарання за виправдання російської агресії, путінізму, нацистської або комуністичної ідеології, шовінізму, расизму, за заклики до агресивних дій щодо інших країн чи народів. 4. Покарання всіх військових та політичних злочинців, пропагандистів, правоохоронців, що брали участь або підтримували агресію проти України та переслідували демократичну опозицію всередині РФ. 5. Повернення всіх окупованих територій країнам, що постраждали від агресії РФ - Україні, Грузії, Молдові та Японії. 6. Виплата репарацій Україні, Грузії та Молодові за окупацію їхніх територій. 7. Ліквідація ОДКБ. 8. Відмова від підтримки з боку РФ автократій в усьому світі, включаючи Білорусь. 9. Ядерне роззброєння РФ. 10. Суттєве зменшення особового складу армії та озброєння з подальшою забороною виготовляти нове. Майбутнє всього світу та його безпека не повинні залежати від однієї тоталітарної держави. А тому Росія має бути назавжди позбавлена можливості погрожувати іншим країнам та підривати світову стабільність. Будь-які напівміри призведуть лише до повторення трагедії, тому проблема має бути вирішена раз і назавжди. І ми будемо наполягати на цьому до кінця. https://www.facebook.com/cherneve
fler написав:Єгор Чернєв, 9 березня Неминуча стратегічна поразка Росії у протистоянні з Україною та Заходом вже сьогодні вимагає обговорення повоєнного устрою Російської Федерації. Перелом у війні на користь України та крах російської економіки наразі нагадують ситуацію напередодні Тегеранської конференції 1943 року, де лідери країн-союзників окреслювали попередні контури нового світу. Про необхідні зміни у глобальній системі світової безпеки ми ще поговоримо, але не менш важливим є також питання, якою має бути Росія майбутнього і на яких умовах вона може повернутися до світового співтовариства. Необхідними умовами для реабілітації РФ повинні стати: 1. Демократизація та лібералізація політичного життя у Росії, свобода ЗМІ. 2. Денацифікація (депутінізація) РФ із засудженням його політики на державному рівні, впровадження антитоталітарної та антипутінської ідеології в освіті та культурі, створення у всіх великих містах Росії Музеїв тоталітаризму та російської агресії. 3. Впровадження у законодавстві РФ кримінального покарання за виправдання російської агресії, путінізму, нацистської або комуністичної ідеології, шовінізму, расизму, за заклики до агресивних дій щодо інших країн чи народів. 4. Покарання всіх військових та політичних злочинців, пропагандистів, правоохоронців, що брали участь або підтримували агресію проти України та переслідували демократичну опозицію всередині РФ. 5. Повернення всіх окупованих територій країнам, що постраждали від агресії РФ - Україні, Грузії, Молдові та Японії. 6. Виплата репарацій Україні, Грузії та Молодові за окупацію їхніх територій. 7. Ліквідація ОДКБ. 8. Відмова від підтримки з боку РФ автократій в усьому світі, включаючи Білорусь. 9. Ядерне роззброєння РФ. 10. Суттєве зменшення особового складу армії та озброєння з подальшою забороною виготовляти нове. Майбутнє всього світу та його безпека не повинні залежати від однієї тоталітарної держави. А тому Росія має бути назавжди позбавлена можливості погрожувати іншим країнам та підривати світову стабільність. Будь-які напівміри призведуть лише до повторення трагедії, тому проблема має бути вирішена раз і назавжди. І ми будемо наполягати на цьому до кінця. https://www.facebook.com/cherneve
ALEF написав:Шановне панство а пам'я таєте був тут у нас такий Purgen - віщун. Де він зараз пише підкажіть? цікаво чи навіщував він війну чи прохлопав?
Рашисти вже мало пишуть на форумах, вони бомблять наші міста і вбивають кого можуть, тому вже такою муйнею як навіювання не займаються. І зрадіо вже не накидає на вентилятор, відізвали і готують закинути десь під Харків напевне, з автоматом в руках, а не клавіатурою
fler написав:Знаменитый астролог и экстрасенс Макс Гордеев называет только судьбоносное число – это 8. Речь не идет о дате или количестве месяцев, сколько продлятся военные действия – а о времени на восстановление. Причем Гордеев в своем Instagram заверил: никакой ядерной войны не будет. Другой известный украинский астролог Влад Росс точкой преломления событий называет 10 марта. После этой даты, по его словам, украинцы могут выдохнуть: мол, самое страшное останется позади. При этом март и апрель он называет месяцами смертельной опасности для Путина. Астролог Надежда Боровая прогнозирует важные изменения после 21 марта. «Вероятнее всего, оккупанты перестанут работать во всех направлениях, выберут что-то одно. Возможна и смена тактики ведения войны… При этом с обеих сторон». В то же время «сложные месяцы», по ее словам, продлятся минимум до лета. Что самая кровавая часть войны в Украине завершится к 10 марта, утверждают и российские астрологи, опрошенные 9111.ru. Нумерологи называют два месяца, когда наиболее вероятно завершение военного конфликта – март или май. Цифра 3 (март – третий месяц) в нумерологии олицетворяет коммуникацию и связь (то есть сторонам удастся договориться до чего-то конструктивного), а цифра 5 – эмоциональность и чувственность (то есть внутреннее состояние лидеров будет благоприятствовать завершению военных действий). Астролог Татьяна Лукашевич допускает внезапное обострение военных действий после 18 марта – вплоть до масштабных взрывов, что повлекут за собой проблемы с электричеством и интернетом. Но уже в районе 20 марта – в ходе очередных переговоров – «солидные иностранные партнеры» помогут сторонам договориться. В конце марта — начале апреля ситуация усложнится уже для РФ: Лукашевич допускает как кадровые потери (крупные чиновники лишатся своих мест), так и территориальные (вероятно, России придется использовать военные силы для отстаивания уже своих границ). Самый пессимистичный прогноз дает астролог Юлия Овчинникова в комментарии МК: она считает, что на сентябрь 2022 года придется только пик войны – соответственно, окончание трагедии будет еще позже. Впрочем, она допускает, что этот прогноз можно трактовать как указание на дату экономического кризиса, а не самих военных действий. https://cursorinfo.co.il/society/vojna- ... astrologi/
сколько астрологов, экстрасенсов, политологов и аналитиков - столько и прогнозов что называется выбирай на любой вкус.
п.с. вчера некий Юрий Фельтшинский рассказывал, что это третья мировая война с захватом-разгромом сначала Украины, Беларусии, Приднестровья-Молдовы, а потом и дальше по Европе. С применением ядерного оружия. Наслушаешься всех этих прогнозов, то пора сразу закутываться в белую простынь и на кладбище.
То, что вероятность большой войны очень высока, было понятно не только лишь всем, по крайней мере порохоботы постоянно об этом предупреждали (а тут он еще с порохоботского лагеря вещает). Снизить вероятность войны можно было только усилением армии, по этому и призывали, слуг не останавливать процесс, не резать финансирование, готовится к войне. Не послушали, все средства пустили на дороги и смеялись с "армовир"... Вот результат.
Schmit написав:То, что вероятность большой войны очень высока
Для переможної великої війни раші потрібна армія на кілька мільонів, а не сто тисяч виснажених навчаннями строковиків. Кількість їх вимог поступово зменшуються, час за нас, зараз головне гуманітарне перемир'я, а там побачимо, яким буде розклад сил.