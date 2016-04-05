Мужчин, решившихся отправиться на Запад в одиночестве, много часов ожидало одно и то же: подходит поезд, набивается женщинами, детьми и собаками - мужчины ждут следующего поезда. Но ко времени его прибытия количество детей снова восстанавливается, процедура повторяется.
osafly написав:Города в руинах стоят.Какие нах... уступки
Людей ні краплі не шкода? Фіни своїх всіх вивезли, стояли міцно, пару раз сходили в контрнаступ і добряче відгребли. Війну треба закінчувати до кінця місяця, інакше буде десятки тисяч загиблих від голоду, обстрілів і озвірілих рашистських мародерів.
Все більше і більше складаєте враження засланого козачка. Тема домовленості і здачі у вас завуальовано в кожному дописі.
Это давний засланный казачек Пети Соевого. Что у Порошка на уме, то у лапея на языке. поцриот, бл...
по фильмам про вторую мировую сложилось впечатление что при войне наступает военный коммунизм, а не колбасу по 500 грн продавать и барыжить гумманитаркой. Раздавать 6500 грн да еще и через систему цифрового гулага злодия - это злочин на раскручивание инфляции. Карточки на продукты питания и трудовая повинность на оборону.
Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ. Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.
Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
Hotab написав:Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ. Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.
Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
Зрозумів, все йде за планом. Треба щоб найдовше затягувався конфлікт бажано з яскравими картинками як обстрілюються житлові будинки. В Європі такі картинки визивають неннависть до росії, тому можливо все списати, інфляцію, санкції та погіршення рівня життя. Тому і не передають літаки. Для придушення санкціями потрібен час.