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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:08

  Frant написав:
  flyman написав:кажуть, що в Києві повно тепер бездомних собак та котів.


Київські собачники залишились в Києві, і щоденно вигулюють своїх тварин.
Коти - передані сусідам, хто залишився в Києві.

Меньше транди!

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1199760-kak-bezhentsy-vybirajutsja-v-evropu-reportazh-s-kievskoho-vokzala

Мужчин, решившихся отправиться на Запад в одиночестве, много часов ожидало одно и то же: подходит поезд, набивается женщинами, детьми и собаками - мужчины ждут следующего поезда. Но ко времени его прибытия количество детей снова восстанавливается, процедура повторяется.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:11

  kotyk222 написав:
  lapay написав:
  osafly написав:Города в руинах стоят.Какие нах... уступки

Людей ні краплі не шкода? Фіни своїх всіх вивезли, стояли міцно, пару раз сходили в контрнаступ і добряче відгребли. Війну треба закінчувати до кінця місяця, інакше буде десятки тисяч загиблих від голоду, обстрілів і озвірілих рашистських мародерів.

Все більше і більше складаєте враження засланого козачка. Тема домовленості і здачі у вас завуальовано в кожному дописі.

Это давний засланный казачек Пети Соевого. Что у Порошка на уме, то у лапея на языке. поцриот, бл...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:22

по фильмам про вторую мировую сложилось впечатление что при войне наступает военный коммунизм, а не колбасу по 500 грн продавать и барыжить гумманитаркой.
Раздавать 6500 грн да еще и через систему цифрового гулага злодия - это злочин на раскручивание инфляции. Карточки на продукты питания и трудовая повинность на оборону.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Это давний засланный казачек Пети Соевого. Что у Порошка на уме, то у лапея на языке. поцриот, бл...

Ти мене не читав, і далі не читай, консерва ватна, сиди собі у німців, куди встиг злиняти, як Ківа, і не гавкай.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:41

Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ.
Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.

Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:55

  Hotab написав:Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ.
Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.

Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.


Зрозумів, все йде за планом.
Треба щоб найдовше затягувався конфлікт бажано з яскравими картинками як обстрілюються житлові будинки.
В Європі такі картинки визивають неннависть до росії, тому можливо все списати, інфляцію, санкції та погіршення рівня життя.
Тому і не передають літаки.
Для придушення санкціями потрібен час.
Хомякоид
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