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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:08

  Frant написав:
  flyman написав:кажуть, що в Києві повно тепер бездомних собак та котів.


Київські собачники залишились в Києві, і щоденно вигулюють своїх тварин.
Коти - передані сусідам, хто залишився в Києві.

Меньше транди!

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1199760-kak-bezhentsy-vybirajutsja-v-evropu-reportazh-s-kievskoho-vokzala

Мужчин, решившихся отправиться на Запад в одиночестве, много часов ожидало одно и то же: подходит поезд, набивается женщинами, детьми и собаками - мужчины ждут следующего поезда. Но ко времени его прибытия количество детей снова восстанавливается, процедура повторяется.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:41

Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ.
Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.

Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:20

  Frant написав:
  flyman написав:кажуть, що в Києві повно тепер бездомних собак та котів.


Київські собачники залишились в Києві, і щоденно вигулюють своїх тварин.
Коти - передані сусідам, хто залишився в Києві.

Меньше транди!

Pidtverdzhuiu, Druzhina sidit s dvoma kotami, vidmovilasia ihati. Dogliadae sche susidskogo...
Ne moskal
 
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