Мужчин, решившихся отправиться на Запад в одиночестве, много часов ожидало одно и то же: подходит поезд, набивается женщинами, детьми и собаками - мужчины ждут следующего поезда. Но ко времени его прибытия количество детей снова восстанавливается, процедура повторяется.
Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ. Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.
Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.