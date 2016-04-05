Мужчин, решившихся отправиться на Запад в одиночестве, много часов ожидало одно и то же: подходит поезд, набивается женщинами, детьми и собаками - мужчины ждут следующего поезда. Но ко времени его прибытия количество детей снова восстанавливается, процедура повторяется.
Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ. Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.
Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
Hotab написав:Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ. Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.
Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
Можно вкратце повторить "сценарий" или ссылку в ПП. Не нашел при поиске в сообщениях.
Hotab написав:Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
вы угрожали оперативным окружением, минском-3 и выходом укр.войск из котлов без оружия, и ошиблись.
линия фронта растянулась на 900+ км, ни о каком окружении речь не идёт, потому что численностью 200 тыс можно окружить Одессу или Киев но чтобы полукраины, или Хотя бы одну Винницу - никак.
План был другой, напугать и деморализовать, быстро захватить Киев, вернуть на трон чивокуню, провести выборы в пользу лояльных к РФ полит сил и ... уйти.
Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому что а) не подготовлены ресурсы и логистические цепочки чтобы кормить хотя бы свой персонал на захваченных территориях (на данный момент война затянулась и им самим жрать стало нечего, техника в основном стоит без топлива) б) не подготовлены кадры чтобы новыми территориями управлять. Полагалось что это всё будет разруливать новая власть. Поэтому никто не заморачивался персоналиями военно-полицейских администраций. Считалось что полиция и всу перейдут в подчинение новому политическому руководству и разруливать никого будет не нужно.
Строго говоря цель кампании - военный переворот а не захват территории или всу в котлы. Поэтому ни один крупный город до конца не взят - потому что задача такая не ставилась, соответственно нет и ресурсов что то там брать (с последующим удержанием). Поставить авто на парковку ещё не означает захват этой парковки.
vitaliian написав:вы угрожали оперативным окружением, минском-3 и выходом укр.войск из котлов без оружия, и ошиблись
Война уже закончилась? Мы уже в Москве??
Это не вышло сделать на сегодняшний день, это не вышло , как они хотели быстро, но угроза этого сценария никуда не делась.
В свою очередь, вы ничего тут не хотите нам рассказать о своём категорическом отрицании возможного нападения??
Причем не в этой болтливой ветке, а на главной валютной!! Где люди принимали решение, что им делать с их кубышками. Я месяц уж говорил "под грушей"!! И только так!! Вы давали 100500% ,что никто не нападет. Помолчали бы вы до развязки. Потом пообвиняем друг друга в неверных прогнозах. Выпивая за победу. Пока до победы очень далеко. Веру терять не нужно, но мне категорически не нравится шапкозакидательство в этой теме.
vitaliian написав:вы угрожали оперативным окружением, минском-3 и выходом укр.войск из котлов без оружия, и ошиблись
Война уже закончилась? Мы уже в Москве??
Это не вышло сделать на сегодняшний день, это не вышло , как они хотели быстро, но угроза этого сценария никуда не делась.
В свою очередь, вы ничего тут не хотите нам рассказать о своём категорическом отрицании возможного нападения??
Ну Пуйло нажене техніки і м"яса по максу, так щоб на мажорній ноті диктувати умови на перемовинах, але мажорна нота тепер переходить на окопування та тактику "жабиних стрибків". Моя думка: не давати можливості зафіксуватися на опорних точках і не здати оточений Маріуполь не дати оточити ССО, Харків, Чернігів, Одесу, Миколаїв.
Відкинути на ЗС РФ 30км+ від межі Києва і сідати за перемовини
vitaliian написав:Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому чт
К чему ваши кэпочевидные заявления?? Я вам в этом и не возражал. Я говорил,что цель разбить военную машину, Заставить принимать условия. А военная машина - это не мужики возле военкомата. Это заводы бронетехники, это КБ Луч, это авиаремонтные заводы, склады вооружения, парки техники, система ПВО, аэродромы.