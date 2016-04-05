Мужчин, решившихся отправиться на Запад в одиночестве, много часов ожидало одно и то же: подходит поезд, набивается женщинами, детьми и собаками - мужчины ждут следующего поезда. Но ко времени его прибытия количество детей снова восстанавливается, процедура повторяется.
Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ. Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.
Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
Hotab написав:Перелому ще не було. Ворог виснажений і демотивований, але ще дуже чисельний. Бити і бити. Все попереду, не поспішайте малювати схему поличок в московських АТБ. Оточені або напівоточені міста ще поп'ють крові фашистам, але це не перемога. І ворог не піде додому. Нам потрібна ще одна армія, армія західняків . Озброєна і навчена. Нажаль сотні тисяч мотивованих чоловіків західної України зараз йде геть з воєнкоматів додому, бо ніхто їх не бере, не вчить, не озброює. А потрібно.
Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
Можно вкратце повторить "сценарий" или ссылку в ПП. Не нашел при поиске в сообщениях.
Hotab написав:Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.
вы угрожали оперативным окружением, минском-3 и выходом укр.войск из котлов без оружия, и ошиблись.
линия фронта растянулась на 900+ км, ни о каком окружении речь не идёт, потому что численностью 200 тыс можно окружить Одессу или Киев но чтобы полукраины, или Хотя бы одну Винницу - никак.
План был другой, напугать и деморализовать, быстро захватить Киев, вернуть на трон чивокуню, провести выборы в пользу лояльных к РФ полит сил и ... уйти.
Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому что а) не подготовлены ресурсы и логистические цепочки чтобы кормить хотя бы свой персонал на захваченных территориях (на данный момент война затянулась и им самим жрать стало нечего, техника в основном стоит без топлива) б) не подготовлены кадры чтобы новыми территориями управлять. Полагалось что это всё будет разруливать новая власть. Поэтому никто не заморачивался персоналиями военно-полицейских администраций. Считалось что полиция и всу перейдут в подчинение новому политическому руководству и разруливать никого будет не нужно.
Строго говоря цель кампании - военный переворот а не захват территории или всу в котлы. Поэтому ни один крупный город до конца не взят - потому что задача такая не ставилась, соответственно нет и ресурсов что то там брать (с последующим удержанием). Поставить авто на парковку ещё не означает захват этой парковки.
vitaliian написав:вы угрожали оперативным окружением, минском-3 и выходом укр.войск из котлов без оружия, и ошиблись
Война уже закончилась? Мы уже в Москве??
Это не вышло сделать на сегодняшний день, это не вышло , как они хотели быстро, но угроза этого сценария никуда не делась.
В свою очередь, вы ничего тут не хотите нам рассказать о своём категорическом отрицании возможного нападения??
Причем не в этой болтливой ветке, а на главной валютной!! Где люди принимали решение, что им делать с их кубышками. Я месяц уж говорил "под грушей"!! И только так!! Вы давали 100500% ,что никто не нападет. Помолчали бы вы до развязки. Потом пообвиняем друг друга в неверных прогнозах. Выпивая за победу. Пока до победы очень далеко. Веру терять не нужно, но мне категорически не нравится шапкозакидательство в этой теме.
vitaliian написав:вы угрожали оперативным окружением, минском-3 и выходом укр.войск из котлов без оружия, и ошиблись
Война уже закончилась? Мы уже в Москве??
Это не вышло сделать на сегодняшний день, это не вышло , как они хотели быстро, но угроза этого сценария никуда не делась.
В свою очередь, вы ничего тут не хотите нам рассказать о своём категорическом отрицании возможного нападения??
Ну Пуйло нажене техніки і м"яса по максу, так щоб на мажорній ноті диктувати умови на перемовинах, але мажорна нота тепер переходить на окопування та тактику "жабиних стрибків". Моя думка: не давати можливості зафіксуватися на опорних точках і не здати оточений Маріуполь не дати оточити ССО, Харків, Чернігів, Одесу, Миколаїв.
Відкинути на ЗС РФ 30км+ від межі Києва і сідати за перемовини
vitaliian написав:Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому чт
К чему ваши кэпочевидные заявления?? Я вам в этом и не возражал. Я говорил,что цель разбить военную машину, Заставить принимать условия. А военная машина - это не мужики возле военкомата. Это заводы бронетехники, это КБ Луч, это авиаремонтные заводы, склады вооружения, парки техники, система ПВО, аэродромы.
vitaliian написав:Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому чт
К чему ваши кэпочевидные заявления?? Я вам в этом и не возражал. Я говорил,что цель разбить военную машину, Заставить принимать условия. А военная машина - это не мужики возле военкомата. Это заводы бронетехники, это КБ Луч, это авиаремонтные заводы, склады вооружения, парки техники, система ПВО, аэродромы.
Тогда зачем пришла пехота? Все это можно было разбить ракетами без 12к жмуров.