Додано: Чет 10 бер, 2022 19:11

Hotab написав: Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.

Може пам'ятаєте, я давно казав, який буде сценарій війни. Він справджуються (щодо задумів рашистів), але їм не вдається реалізувати його. Проте намагання такі, як я казав.

вы угрожали оперативным окружением, минском-3 и выходом укр.войск из котлов без оружия, и ошиблись.линия фронта растянулась на 900+ км, ни о каком окружении речь не идёт, потому что численностью 200 тыс можно окружить Одессу или Киев но чтобы полукраины, или Хотя бы одну Винницу - никак.План был другой, напугать и деморализовать, быстро захватить Киев, вернуть на трон чивокуню, провести выборы в пользу лояльных к РФ полит сил и ... уйти.Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому что а) не подготовлены ресурсы и логистические цепочки чтобы кормить хотя бы свой персонал на захваченных территориях (на данный момент война затянулась и им самим жрать стало нечего, техника в основном стоит без топлива) б) не подготовлены кадры чтобы новыми территориями управлять. Полагалось что это всё будет разруливать новая власть. Поэтому никто не заморачивался персоналиями военно-полицейских администраций. Считалось что полиция и всу перейдут в подчинение новому политическому руководству и разруливать никого будет не нужно.Строго говоря цель кампании - военный переворот а не захват территории или всу в котлы. Поэтому ни один крупный город до конца не взят - потому что задача такая не ставилась, соответственно нет и ресурсов что то там брать (с последующим удержанием). Поставить авто на парковку ещё не означает захват этой парковки.