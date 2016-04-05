flyman написав:Відкинути на ЗС РФ 30км+ від межі Києва і сідати за перемовини
В нынешних реалиях и 100 км ничего не гарантирует против террористов
Нам, наразі, достатньо триматись і мінімізувати цивільні втрати. Санкції і моральний розпад армії зроблять свою справу - вимоги скоротяться до мінімуму. Головне це додавити їх на перемир'я і гуманітарні коридори. Світ ніколи їм не пробачить Маріуполь.
Прогноз карпатської мольфарки Магдалени Мочіовські : "У нас зараз дуже нелегкі часи, але українська нація настільки сильна духом, що перемога – справа тижнів. Максимум три тижні, і Путіна зупинять його ж люди". Мольфарка також впевнена, що Україна поверне окуповані Крим і Донбас. https://www.unian.ua/war/karpatska-molf ... 38662.html
lapay написав:Санкції і моральний розпад армії зроблять свою справу - вимоги скоротяться до мінімуму.
Ещё год сидеть по подвалам?
Два-три тижні. Коли список скоротиться до територіальних вимог, можна сідати за стіл переговорів. Партизани будуть їх потроху щипати, курс рубля і озлоблене населення морально розкладапи. Я не проти інших варіантів, якби вони були.
vitaliian написав:вы угрожали оперативным окружением, минском-3 и выходом укр.войск из котлов без оружия, и ошиблись
Война уже закончилась? Мы уже в Москве??
Это не вышло сделать на сегодняшний день, это не вышло , как они хотели быстро, но угроза этого сценария никуда не делась.
В свою очередь, вы ничего тут не хотите нам рассказать о своём категорическом отрицании возможного нападения??
Ну Пуйло нажене техніки і м"яса по максу, так щоб на мажорній ноті диктувати умови на перемовинах, але мажорна нота тепер переходить на окопування та тактику "жабиних стрибків". Моя думка: не давати можливості зафіксуватися на опорних точках і не здати оточений Маріуполь не дати оточити ССО, Харків, Чернігів, Одесу, Миколаїв.
Відкинути на ЗС РФ 30км+ від межі Києва і сідати за перемовини
Обе стороны не имеют ресурсов для наступательных операций поэтому окопались на занятых позициях и если ничего в политической плоскости РФ не случится, история с новым Приднестровьем затянется надолго, будут периоды перемирия и периоды возобновления огня. Для РФ создание на карте новой "горячей точки" равнозначно победе, я не вижу причин почему им этого не делать. Более того я уверен что переговоры о таком варианте идут, поэтому что раундов было аж 4 ну не может быть чтобы все 4 раунда впустую обсуждалось одно и то же, "за рыбу грошi"
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 бер, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Кстати давайте каждый напишет чем и когда это закончится
Через кілька місяців, до півроку, довоєнним стасусом кво, цілком можливо, що ми офіційно втратимо окуповані території. Нових втрат не буде. Самі підуть чи виб'ємо. Пуйло залишиться, частину санкцій знімуть.