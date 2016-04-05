vitaliian написав:Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому чт
К чему ваши кэпочевидные заявления?? Я вам в этом и не возражал. Я говорил,что цель разбить военную машину, Заставить принимать условия. А военная машина - это не мужики возле военкомата. Это заводы бронетехники, это КБ Луч, это авиаремонтные заводы, склады вооружения, парки техники, система ПВО, аэродромы.
да, пострадала военная машина для нас это важно? стратегически-да
на тактическом уровне-это не имеет значения потому что оружие не производится со скоростью выпекания пирожков (и сколько это могли произвести наши заводы за март/апрель?
оружие в Украину поступает ежедневно (желательно ежечасно) но воевать придется не один месяц никаких переговоров, кроме гуманитарных зеленых коридоров остальное не имеет смысла
согласен со Тетеруком (с 2й минуты) или они нас или мы их , у нас просто нет выбора
fler написав:Прогноз карпатської мольфарки Магдалени Мочіовські : "У нас зараз дуже нелегкі часи, але українська нація настільки сильна духом, що перемога – справа тижнів. Максимум три тижні, і Путіна зупинять його ж люди". Мольфарка також впевнена, що Україна поверне окуповані Крим і Донбас. https://www.unian.ua/war/karpatska-molf ... 38662.html
vitaliian написав:е может быть чтобы все 4 раунда впустую обсуждалось одно и то же
может
Лавров и Ко стоят на своей позиции -капитуляция Украины и дальше по списку
у нас свой список
из нашего списка орки выполняют частично требование о прекращении огня в создании зеленых коридоров для эвакуации гражданского населения
поэтому даже 5-15й раунд будет иметь смысл для нас -если мы спасем своих граждан
по поводу прогнозов...это не прогнозы на курс гривны (хотя и эти прогнозы сейчас меня просто бесят) прогнозы на ход войны считаю кощунством по отношению к нашим гибнущим детям и женщинам, а также войнам
прекратите позориться (это касается не только вас)