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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 315316317318>
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:54

  juristkostya написав:
  lapay написав: Партизани будуть їх потроху щипати,

Пилотов?

Єроплани. Партизани, перемир"я, пілоти тут з якого боку?
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:55

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Поставить авто на парковку ещё не означает захват этой парковки.

Автора этого красивого оборота указать - совсем никак?

Простите я вас уже давно не читаю о чем до сих пор не жалею. Кроме вечного срача мне с вами тяжело что либо конструктивно обсуждать.

Здесь как бы о не цитатах великих людей тема, поэтому автора выражения упустил и вообще не все высказанные мной мысли мои. Высказываю те с чем +/- согласен.

Спасибо prodigy .
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:02

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому чт

К чему ваши кэпочевидные заявления?? Я вам в этом и не возражал. Я говорил,что цель разбить военную машину, Заставить принимать условия. А
военная машина - это не мужики возле военкомата. Это заводы бронетехники, это КБ Луч, это авиаремонтные заводы, склады вооружения, парки техники, система ПВО, аэродромы.


да, пострадала военная машина
для нас это важно? стратегически-да

на тактическом уровне-это не имеет значения
потому что оружие не производится со скоростью выпекания пирожков (и сколько это могли произвести наши заводы за март/апрель?

оружие в Украину поступает ежедневно (желательно ежечасно)
но воевать придется не один месяц
никаких переговоров, кроме гуманитарных зеленых коридоров
остальное не имеет смысла


согласен со Тетеруком (с 2й минуты)
или они нас или мы их , у нас просто нет выбора
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:03

  fler написав:Прогноз карпатської мольфарки Магдалени Мочіовські :
"У нас зараз дуже нелегкі часи, але українська нація настільки сильна духом, що перемога – справа тижнів. Максимум три тижні, і Путіна зупинять його ж люди".
Мольфарка також впевнена, що Україна поверне окуповані Крим і Донбас.
https://www.unian.ua/war/karpatska-molf ... 38662.html


детский сад
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:04

  flyman написав:
Відкинути на ЗС РФ 30км+ від межі Києва і сідати за перемовини

А почему на 30 а не на 130 или не на 1300? Ресурсы для таких "откидывний" нужны одинаковые.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:04

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Поставить авто на парковку ещё не означает захват этой парковки.

Автора этого красивого оборота указать - совсем никак?


Виктор Кевлюк
та я-то в курсе :-)
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:06

  lapay написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав: Партизани будуть їх потроху щипати,

Пилотов?

Єроплани. Партизани, перемир"я, пілоти тут з якого боку?

Действительно, разве пилоты или те же РСЗО могут наносить удары с территории РФ или РБ? Та никогда в жизни.....
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:12

  vitaliian написав:
  flyman написав:
Відкинути на ЗС РФ 30км+ від межі Києва і сідати за перемовини

А почему на 30 а не на 130 или не на 1300? Ресурсы для таких "откидывний" нужны одинаковые.

Вище ти ж сам написав: нема ресурсів.
Крім того, в нас нема прикриття з неба для наступальних операцій.

Для обох сторін зараз дієва тактика "жабячих стрибків".

Так що такими стрибками, тим більше з допомогою сил із ЗУ можна потіснити на безпечну відстань від Києва.

Далі окопуємся, і чекаєм коли колективний захід додушить санкціями.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:е может быть чтобы все 4 раунда впустую обсуждалось одно и то же


может

Лавров и Ко стоят на своей позиции -капитуляция Украины и дальше по списку

у нас свой список

из нашего списка орки выполняют частично требование о прекращении огня в создании зеленых коридоров для эвакуации гражданского населения

поэтому даже 5-15й раунд будет иметь смысл для нас -если мы спасем своих граждан

по поводу прогнозов...это не прогнозы на курс гривны (хотя и эти прогнозы сейчас меня просто бесят)
прогнозы на ход войны считаю кощунством по отношению к нашим гибнущим детям и женщинам, а также войнам

прекратите позориться (это касается не только вас)
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:19

  vitaliian написав:Обе стороны не имеют ресурсов для наступательных операций поэтому окопались на занятых позициях и


ЗСУ з вами не погоджується!

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