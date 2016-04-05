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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:20

  lapay написав:
  vitaliian написав:Кстати давайте каждый напишет чем и когда это закончится

Через кілька місяців, до півроку, довоєнним стасусом кво, цілком можливо, що ми офіційно втратимо окуповані території. Нових втрат не буде. Самі підуть чи виб'ємо.
Пуйло залишиться, частину санкцій знімуть.


До кінця травня все вирішиться.
На нашу користь. Але точніші результати не готовий сказати.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 10 бер, 2022 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Действительно, разве пилоты или те же РСЗО могут наносить удары с территории РФ или РБ? Та никогда в жизни...

Залишається один варіант - на чолі з артистом-юристом взяти Москву.
Ну хоча би Гостомель.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:25

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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:25

  lapay написав:
  juristkostya написав:Действительно, разве пилоты или те же РСЗО могут наносить удары с территории РФ или РБ? Та никогда в жизни...

Залишається один варіант - на чолі з артистом-юристом взяти Москву.
Ну хоча би Гостомель.
можно просто перестать абсолютизировать санкции и партизан.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США будуть щодня постачати Києву більше зброї: ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує, - Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін погодилася з оцінкою, активна фаза війни в Україні може затягнутися на тижні і навіть місяці.

"Сполучені Штати підтримують Україну в її запиті на системи ППО і літаки. Частина проблеми полягає в тому, що системи ППО і літаки, які вміють використовувати українці – не американського виробництва, а з колишніх радянських часів.

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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:27

  greenozon написав:
  vitaliian написав:Обе стороны не имеют ресурсов для наступательных операций поэтому окопались на занятых позициях и


ЗСУ з вами не погоджується!


Про Мариуполь слышали? Там расскажите про успехи. Пропаганда больших побед нужна, но скромнее и в рамках разумного. Ордло 8 лет вернуть не можем а тут за пару недель всех победим и примем НАТО в Украину.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:40

  juristkostya написав:
  lapay написав:
  juristkostya написав:Действительно, разве пилоты или те же РСЗО могут наносить удары с территории РФ или РБ? Та никогда в жизни...

Залишається один варіант - на чолі з артистом-юристом взяти Москву.
Ну хоча би Гостомель.
можно просто перестать абсолютизировать санкции и партизан.

Дякую за цінне зауваження про пілотів, командування це врахує.
lapay
 
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