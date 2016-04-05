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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:20
lapay написав: vitaliian написав:
Кстати давайте каждый напишет чем и когда это закончится
Через кілька місяців, до півроку, довоєнним стасусом кво, цілком можливо, що ми офіційно втратимо окуповані території. Нових втрат не буде. Самі підуть чи виб'ємо.
Пуйло залишиться, частину санкцій знімуть.
До кінця травня все вирішиться.
На нашу користь. Але точніші результати не готовий сказати.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Чет 10 бер, 2022 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:25
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:26
США будуть щодня постачати Києву більше зброї: ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує, - Квін
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін погодилася з оцінкою, активна фаза війни в Україні може затягнутися на тижні і навіть місяці.
"Сполучені Штати підтримують Україну в її запиті на системи ППО і літаки. Частина проблеми полягає в тому, що системи ППО і літаки, які вміють використовувати українці – не американського виробництва, а з колишніх радянських часів.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:40
juristkostya написав: lapay написав: juristkostya написав:
Действительно, разве пилоты или те же РСЗО могут наносить удары с территории РФ или РБ? Та никогда в жизни...
Залишається один варіант - на чолі з артистом-юристом взяти Москву.
Ну хоча би Гостомель.
можно просто перестать абсолютизировать санкции и партизан.
Дякую за цінне зауваження про пілотів, командування це врахує.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:44
Відставити песимізм
(це не пропаганда, це сухий фактаж 10 березня)
Українська армія стримує наступ, а серед росіян збільшується кількість дезертирів. Противник деморалізований та здається в полон, оскільки шанси на перемогу рівні нулю. Під Києвом ЗСУ знищили ворожі танки, ліквідували командира полку РФ, ще 10 робочих танків ворога захопили на Чернігівщині, а також знищили дивізіон балістичних ракетних комплексів «Іскандер-М».
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:47
Я так заметил, в частности по фейсбуку. Самые активно настроенные "вояки" "до последнего, додавить, если не сейчас то никогда и тп" - это те кто сидит по заграницах, или как минимум вывез заграницу семью, и/или сидит сам по селах, или не годен в военное время. Совсем другое посидеть неделю в многоэтажке без света (и возможности репостить видосики), тепла, воды, и работающих магазинов, еще и под обстрелами.
Кто не под обстелами - сидеть с мыслью что эти обстрелы могут перекочевать на твой город, а ракеты могут лететь далеко.
Второе. Почему-то некоторые прям уверены что Путин не пойдет на запапдную Украину. Поешл бы, если бы была возможность. Если б можно было пригнать для атаки побольше вояк с техникой. А так вояки еще нужны "в тылах", а то еще внутри страны бунтовать начнут.
Все это очень похоже может затянутся в долгую тянучку (на подобии донбаса). Когда и отступать никто не хочет, и на результативное наступление не хватает ресурса. С обеих сторон еще очень рано готовить победные предвкушения...(
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:52
lapay написав:
Дякую за цінне зауваження про пілотів, командування це врахує.
Вряд ли оно до сих пор было не в курсе.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 22:13
Говорил с Кыргыстаном.
Тоже девальвация приличная местной валюты после девальвации рубля.
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Додано: Чет 10 бер, 2022 22:34
круто, моцкали "передадут" нам 6 самолётов АН-158...
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Додано: Чет 10 бер, 2022 23:05
somilitark написав: ALEF написав:
Шановне панство а пам'я таєте був тут у нас такий Purgen - віщун. Де він зараз пише підкажіть? цікаво чи навіщував він війну чи прохлопав?
Рашисти вже мало пишуть на форумах, вони бомблять наші міста і вбивають кого можуть, тому вже такою муйнею як навіювання не займаються.
І зрадіо вже не накидає на вентилятор, відізвали і готують закинути десь під Харків напевне, з автоматом в руках, а не клавіатурою
За прошедшие годы Вы не поумнели.
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