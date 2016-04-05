Додано: Чет 10 бер, 2022 23:08

vitaliian написав: Тогда зачем пришла пехота? Тогда зачем пришла пехота?

Так, вітальяни та інші ура-патріоти. Я сподіваюсь вам відомо, що більше половини (а може навіть і набагато більше половини) розбитої ворожої техніки та вбитих орків витягнула на собі арта!! Так само було і в гарячих 14-15 роках.В умовах міста (я сподіваюсь) спрацюють американські ПТРК, я дуже сподіваюсь! Якщо в містах вони є.В умовах боїв, які є зараз, все винищує арта!!!Я сподіваюсь, всі тут присутні розуміють, що арта - це не про тероборону. Це не про людей біля військоматів. Це про тих, хто зараз вже стоїть в полі і лупить по заданим координатам. І відразу тікає , бо туди летить у відповідь, або летять бомбардувальники. Це про тих, хто зараз в активних боях. Всі вони зараз воюють або в напівоточеннях , або оточеннях. Всі вони на умовному лівому березі.Що таке арта, якій більше не привозять снаряди?? Що таке арта, у якої ресурс ствола вже вижив своє, а ремонту нема??Що трапиться, якщо арта замовкне?? Чим західна половина України має намір оборонятись, якщо доведеться??Чи є там артбригади в резерві?? Чи є для них боєприпаси , які потрібні в кількості жд вагон за день?Зрозумійте, рашисти дохнуть тисячами, щодня наші палять в десять раз більше техніки, аніж гине нашої. Але все має межу. І вона не так далеко. По авіації вона вже майже прийшла. Якщо нам не дадуть машини.Чи дадуть нам арту та рсзо, я навіть не чув таких обіцянок.У вас амнезия, или в чем дело?? Я вроде говорил о навязанных нам невыгодных переговорах, если падёт Киев. Без "пехоты" Киев не взять. Я пока верю, что у мордора нет столько мотивированных солдат, чтобы лезть в уличные бои и умирать за путлера на улицах Киева. Но!! У этого дебила могут сдать нервы и он пойдет по пути грозного.Это никакой не призыв сливать город. Наоборот!! Бороться за жизнь любой ценой. Но это надо держать в уме.