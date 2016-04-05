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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:08

Так, вітальяни та інші ура-патріоти. Я сподіваюсь вам відомо, що більше половини (а може навіть і набагато більше половини) розбитої ворожої техніки та вбитих орків витягнула на собі арта!! Так само було і в гарячих 14-15 роках.
В умовах міста (я сподіваюсь) спрацюють американські ПТРК, я дуже сподіваюсь! Якщо в містах вони є.
В умовах боїв, які є зараз, все винищує арта!!!
Я сподіваюсь, всі тут присутні розуміють, що арта - це не про тероборону. Це не про людей біля військоматів. Це про тих, хто зараз вже стоїть в полі і лупить по заданим координатам. І відразу тікає , бо туди летить у відповідь, або летять бомбардувальники. Це про тих, хто зараз в активних боях. Всі вони зараз воюють або в напівоточеннях , або оточеннях. Всі вони на умовному лівому березі.
Що таке арта, якій більше не привозять снаряди?? Що таке арта, у якої ресурс ствола вже вижив своє, а ремонту нема??
Що трапиться, якщо арта замовкне?? Чим західна половина України має намір оборонятись, якщо доведеться??
Чи є там артбригади в резерві?? Чи є для них боєприпаси , які потрібні в кількості жд вагон за день?
Зрозумійте, рашисти дохнуть тисячами, щодня наші палять в десять раз більше техніки, аніж гине нашої. Але все має межу. І вона не так далеко. По авіації вона вже майже прийшла. Якщо нам не дадуть машини.

Чи дадуть нам арту та рсзо, я навіть не чув таких обіцянок.

  vitaliian написав:Тогда зачем пришла пехота?

У вас амнезия, или в чем дело?? Я вроде говорил о навязанных нам невыгодных переговорах, если падёт Киев. Без "пехоты" Киев не взять. Я пока верю, что у мордора нет столько мотивированных солдат, чтобы лезть в уличные бои и умирать за путлера на улицах Киева. Но!! У этого дебила могут сдать нервы и он пойдет по пути грозного.
Это никакой не призыв сливать город. Наоборот!! Бороться за жизнь любой ценой. Но это надо держать в уме.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:59

  Hotab написав:Але все має межу. І вона не так далеко.
По авіації вона вже майже прийшла.


Точно знаете, что литаков осталось совсем мало ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 00:03

  vladimir07 написав:
  Hotab написав:Але все має межу. І вона не так далеко.
По авіації вона вже майже прийшла.


Точно знаете, что литаков осталось совсем мало ?

Точно знаєте, що потрібно задавати такі питання? Точно знаєте, що тут буде на них чесна відповідь??

Для вас (та навіть не для вас особисто) значення має одне: якщо від когось тут залежить , якщо хтось може впливати, як швидко нам передадуть літаки та вертольоти зі східної Європи, то вони потрібні ще вчора. Літати є кому. Навіть більше , ніж є!! Черги стоять!! Потрібні машини.
Мордор здається прийшов з кількома сотнями літаків та такою ж кількістю вертольотів. Їх добре потріпали, але їх ще дуже багато є.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 00:08

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Именно уйти, надолго здесь никто задерживаться не собирался потому чт

К чему ваши кэпочевидные заявления?? Я вам в этом и не возражал. Я говорил,что цель разбить военную машину, Заставить принимать условия. А
военная машина - это не мужики возле военкомата. Это заводы бронетехники, это КБ Луч, это авиаремонтные заводы, склады вооружения, парки техники, система ПВО, аэродромы.

Не думаю.
Заводы-аэродромы можно восстановить. Дорого, время нужно, но можно. Особенно с поддержкой извне. По основной цели, скорее соглашусь с vitaliian изменение укр. внешней политики, переориентация Украины с НАТО и ЕС на Россию, установление пророссийского режима в Украине. Это программа-максимум. Программа-минимум (если она предусматривалась) - максим. расширение ОРДЛО с включением Харькова, Мариуполя, юга Украине, возможно, Одессы.
Что касается прогнозов возможности войны я (и не только я, а и многие более осведомлённые люди) тоже был практически уверен в том, что её не будет. Путин упустил шанс в 2014 - тогда реализация такого плана была гораздо более вероятной. Возможно, тогда он считал, что Россия не готова к таким действиям, может, по другим причинам.
В результате агрессии Путин получил всё то, о чём я говорил, когда считал, что агрессии не будет. И даже больше того, что я ожидал.
Но я, как и многие, не рассчитывал, что Путину наплевать на интересы России, ему более важна идея-фикс о "восстановлении империи". + то ли плохая работа разведки, то ли желание "угодить" Путину и намеренное искажение реальности в угоду "боссу".

Выпивая за победу. Пока до победы очень далеко. Веру терять не нужно, но мне категорически не нравится шапкозакидательство в этой теме.

Полностью согласен. Присоединяюсь.
Также, как и с постами выше.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 бер, 2022 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 00:13

  juristkostya написав:
  lapay написав:Санкції і моральний розпад армії зроблять свою справу - вимоги скоротяться до мінімуму.

Ещё год сидеть по подвалам?

Варианты?
Возможно, ошибаюсь, но не уверен, что у нас есть силы для решительного наступления и восстановления статус-кво хотя бы на 23.02.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 00:18

  prodigy написав:
  fler написав:Прогноз карпатської мольфарки Магдалени Мочіовські :
"У нас зараз дуже нелегкі часи, але українська нація настільки сильна духом, що перемога – справа тижнів. Максимум три тижні, і Путіна зупинять його ж люди".
Мольфарка також впевнена, що Україна поверне окуповані Крим і Донбас.
https://www.unian.ua/war/karpatska-molf ... 38662.html


детский сад

Вы ещё ходите по таким ссылкам? :)
Как-то ссылки на астрологов/мольфаров меня уж совсем смешат.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 00:25

  Negotive написав:Я так заметил, в частности по фейсбуку. Самые активно настроенные "вояки" "до последнего, додавить, если не сейчас то никогда и тп" - это те кто сидит по заграницах, или как минимум вывез заграницу семью, и/или сидит сам по селах, или не годен в военное время. Совсем другое посидеть неделю в многоэтажке без света (и возможности репостить видосики), тепла, воды, и работающих магазинов, еще и под обстрелами.
Кто не под обстелами - сидеть с мыслью что эти обстрелы могут перекочевать на твой город, а ракеты могут лететь далеко.
Второе. Почему-то некоторые прям уверены что Путин не пойдет на запапдную Украину. Поешл бы, если бы была возможность. Если б можно было пригнать для атаки побольше вояк с техникой. А так вояки еще нужны "в тылах", а то еще внутри страны бунтовать начнут.
Все это очень похоже может затянутся в долгую тянучку (на подобии донбаса). Когда и отступать никто не хочет, и на результативное наступление не хватает ресурса. С обеих сторон еще очень рано готовить победные предвкушения...(

Согласен со всем, кроме подчёркнутого.
Как с Донбассом не получится. С войсками в Ирпене, Чернигове и под Харьковом...
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