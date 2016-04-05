Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:02

Короткі враження за неповний тиждень у війську.Черга у війскомат, як вже писав, була десь на дві години.Людей на полігон звозили військомати. То з багатьох навіть Зах.Укр. міст (ІФ, Львів, Мукачево...) -- мобілізували і київських, і навіть донбаських. Тобто, схоже, що люди якось виїхали на початку, а потім вже йшли у військомати.Багато людей... Так багато, що керівництво полігону ніби навіть не може швидко обробити і пускати без черг.Купу спорядження видають -- погано коли хтось забагато свого взяв, бо то ж потім носити...Лише раз вдалось постріляти. Але результати таки приємні. Попередній раз стрільнув тричі ще у школі, не влучив, й була думка, що з короткозорістю шансів мало.А от тут таки дали корисну інфо, то я прицілився в центр розмитої плями, і влучив десь так ⅔ разів, і вбив мішеньЗд., навіть краще за багатьох реал.зрячих.Отже, схоже, що відстрілювати москвинів таки вдасться навіть з поганим зором. Єдине що кепсько -- я ж не розрізнятиму хто де попереду. Хіба що ЛюксОптика й справді видає військовим контактні лінзи й зможу отримати повну корекцію зору.Дивовижно як працює "путлєрська демілітаризація і денацифікація". У ідеально зворотньому напрямку, та ще й на якійсь неймовірній швидкості...Нині є і підтримка Заходу, і, схоже, Україна нарешті таки вирішила розрахуватись за всі ГолодоМори й Репресії...УПА було значно важче...Нині можливості, ресурси, допомога -- неспівставно більші.І, схоже, що хоч у цьому столітті всю ту москвинську банду таки буде змога перемолоти і удобрити ліси. Особливо якщо вони так і йтимуть порціями.І, мабуть, нарешті зникне страх що передавався з покоління в покоління після тих диявольських Терорів. Щоразу як вибиватимемо Московії зуби -- хай хоч скільки вона їх має у своїй ненажерливій пащеці...