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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vladimir07 написав:Но ПВО должно быть.

У Пентагоні кажуть, що США не ведуть розмов щодо передачі батареї Patriot в Україну. Це через те, що для її обслуговування необхідні американські фахівці.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:57

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав:Санкції і моральний розпад армії зроблять свою справу - вимоги скоротяться до мінімуму.

Ещё год сидеть по подвалам?

Варианты?
Возможно, ошибаюсь, но не уверен, что у нас есть силы для решительного наступления и восстановления статус-кво хотя бы на 23.02.

О чем и речь
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:58

5-річний хлопчик Іван вирушив з Києва 7 березня, коли був втрачений зв’язок з його батьком. Координувала пересування хлопчика волонтерка з Польщі Ірина, яка телефоном пояснювала пересічним людям, куди необхідно доставити дитину. Хлопчик самотужки подолав майже 600 км далекої дороги та дістався до польського міста Хелм.
“Прості люди передавали його з рук в руки, доки він не дістався Польщі. Це Іра, вона була весь цей час на зв’язку з пересічними людьми, які були поряд з Іваном і вчора вночі нарешті забрала його на кордоні”, – написала Ольга Руднєва.
9 березня хлопчик Іван дістався до міста, мама дитини на зв’язку та є шанс, що згодом прилетить за ним в Польщу.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:О чем и речь

Потрібно запропонувати раші перемир’я і разом проводити військову операцію країн Балтики для початку. Думаю це допоможе розворушити НАТО на серйозну допомогу,
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 07:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:розгромили дві великі колони техніки окупантів, -
Потрібно бути дуже обережним з цією фразою. Вона має звучати так: виявили велику колону, нанесли удар, деяка кількість техніки знищено і пошкоджено. Решта - продовжила рух.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 бер, 2022 07:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 07:29

Кравчука потрібно судити за те що відав за «спасібо» ядерні тактичні та стратегічні заряди. Зараз би такою куйні не було.
ТЯЗ може існувати у вигляді вельми широкої номенклатури боєприпасів — авіаційних бомб, головних частин ракет (оперативно-тактичного та тактичного класу), артилерійських снарядів, мін, глибинних бомб, торпед і т. д.

От зараз могли б погрожувати обстрілом артилерії чи точка У такими снарядами ракетами раші і білораші.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:02

Короткі враження за неповний тиждень у війську.

Черга у війскомат, як вже писав, була десь на дві години.

Людей на полігон звозили військомати. То з багатьох навіть Зах.Укр. міст (ІФ, Львів, Мукачево...) -- мобілізували і київських, і навіть донбаських. Тобто, схоже, що люди якось виїхали на початку, а потім вже йшли у військомати.

Багато людей... Так багато, що керівництво полігону ніби навіть не може швидко обробити і пускати без черг.
Купу спорядження видають -- погано коли хтось забагато свого взяв, бо то ж потім носити...
Лише раз вдалось постріляти. Але результати таки приємні. Попередній раз стрільнув тричі ще у школі, не влучив, й була думка, що з короткозорістю шансів мало.
А от тут таки дали корисну інфо, то я прицілився в центр розмитої плями, і влучив десь так ⅔ разів, і вбив мішень :) Зд., навіть краще за багатьох реал.зрячих. ;) Отже, схоже, що відстрілювати москвинів таки вдасться навіть з поганим зором. Єдине що кепсько -- я ж не розрізнятиму хто де попереду. Хіба що ЛюксОптика й справді видає військовим контактні лінзи й зможу отримати повну корекцію зору.

Дивовижно як працює "путлєрська демілітаризація і денацифікація". У ідеально зворотньому напрямку, та ще й на якійсь неймовірній швидкості... :)

Нині є і підтримка Заходу, і, схоже, Україна нарешті таки вирішила розрахуватись за всі ГолодоМори й Репресії...
УПА було значно важче... :(
Нині можливості, ресурси, допомога -- неспівставно більші.
І, схоже, що хоч у цьому столітті всю ту москвинську банду таки буде змога перемолоти і удобрити ліси. Особливо якщо вони так і йтимуть порціями.
І, мабуть, нарешті зникне страх що передавався з покоління в покоління після тих диявольських Терорів. Щоразу як вибиватимемо Московії зуби -- хай хоч скільки вона їх має у своїй ненажерливій пащеці...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:07

  Ukrainian написав:\\\
От зараз могли б погрожувати обстрілом артилерії чи точка У такими снарядами ракетами раші і білораші.

Смысл эти "если бы да кабы" писать/обсуждать?.. -- а если б народ Украины в едином порыве "за еду" (как китайцы) с 91-го светлое капиталистическое будущее начали строить ускоренными темпами -- у нас бы тут уже второй (а скорее первый) Тайвань был бы: и путлеровцев мы бы дронами на пару с ГЧПР/ОБЧР мочили бы...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:15

  Bobua написав:Короткі враження за неповний тиждень у війську.

Черга у війскомат, як вже писав, була десь на дві години.

Людей на полігон звозили військомати. То з багатьох навіть Зах.Укр. міст (ІФ, Львів, Мукачево...) -- мобілізували і київських, і навіть донбаських. Тобто, схоже, що люди якось виїхали на початку, а потім вже йшли у військомати.

Багато людей... Так багато, що керівництво полігону ніби навіть не може швидко обробити і пускати без черг.
Купу спорядження видають -- погано коли хтось забагато свого взяв, бо то ж потім носити...
Лише раз вдалось постріляти. Але результати таки приємні. Попередній раз стрільнув тричі ще у школі, не влучив, й була думка, що з короткозорістю шансів мало.
А от тут таки дали корисну інфо, то я прицілився в центр розмитої плями, і влучив десь так ⅔ разів, і вбив мішень :) Зд., навіть краще за багатьох реал.зрячих. ;) Отже, схоже, що відстрілювати москвинів таки вдасться навіть з поганим зором. Єдине що кепсько -- я ж не розрізнятиму хто де попереду. Хіба що ЛюксОптика й справді видає військовим контактні лінзи й зможу отримати повну корекцію зору.

Дивовижно як працює "путлєрська демілітаризація і денацифікація". У ідеально зворотньому напрямку, та ще й на якійсь неймовірній швидкості... :)

Нині є і підтримка Заходу, і, схоже, Україна нарешті таки вирішила розрахуватись за всі ГолодоМори й Репресії...
УПА було значно важче... :(
Нині можливості, ресурси, допомога -- неспівставно більші.
І, схоже, що хоч у цьому столітті всю ту москвинську банду таки буде змога перемолоти і удобрити ліси. Особливо якщо вони так і йтимуть порціями.
І, мабуть, нарешті зникне страх що передавався з покоління в покоління після тих диявольських Терорів. Щоразу як вибиватимемо Московії зуби -- хай хоч скільки вона їх має у своїй ненажерливій пащеці...


Таки з вами згоден.
Україна впереше в історії має підтримку всього світу.
Раніше доводилось або сомому воювати або воювати навіть з двома трьома ворогами одночасно.
Напишу чому ми виграємо:
- надходження найсучасної зброї в необмежених кількостях
- 100% підтримка населення
- готовність людей воювати до останього
- міцний тил куди можна вивозити людей (Європа та Зах.Україна)
- надходження продовольства та медикаментів в необмежених кількостях
- надходження валюти майже в необмежених кількостях
- вбивчі санкції для ворога

Деякі панікери наслухашись російського ТВ ратують за мир. Але ми це вже проходили, знаємо що наступає після миру з москалями любою ціною.
Хомякоид
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