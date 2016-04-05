Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:50

Hotab написав: Возможно такие цели ставились на этапе планирования, но я не вижу, как они могут быть реализованы рашасвиньями,даже если предположить,что они окупируют всю страну. Процент ваты стал ничтожно мал даже в тех областях, которые они считают "новососией". А уж в Киеве терпеть проросийский режим не станут и подавно. Защищать президента , местные власти во всех областях рашистской армией ? Не хватит ни армии, ни денег у них. Они боятся местного населения даже в Херсоне.

Я остаюсь во мнении, что на сегодня у них задача развалить страну (особенно все, что связано с армией), подорвать экономику, заставить что-то подписать (тут хотелось бы мнение юристов- международников: имеют ли силу такие договора, когда страну просто оккупировали и президент под угрозой смерти что-то подписывает??). И дальше орки на выход. Возможно такие цели ставились на этапе планирования, но я не вижу, как они могут быть реализованы рашасвиньями,даже если предположить,что они окупируют всю страну. Процент ваты стал ничтожно мал даже в тех областях, которые они считают "новососией". А уж в Киеве терпеть проросийский режим не станут и подавно. Защищать президента , местные власти во всех областях рашистской армией ? Не хватит ни армии, ни денег у них. Они боятся местного населения даже в Херсоне.Я остаюсь во мнении, что на сегодня у них задача развалить страну (особенно все, что связано с армией), подорвать экономику, заставить что-то подписать (тут хотелось бы мнение юристов- международников: имеют ли силу такие договора, когда страну просто оккупировали и президент под угрозой смерти что-то подписывает??). И дальше орки на выход.

Не надо быть столь категоричным и наивным. Их планы меняются по ходу. Уже идут разговоры о создании военных баз на территории Украины. Если б все так было просто как Вы рассказываете. Ну пусть все разрушат, как только уйдут все восстановим и армию в т.ч., потому что марионетки их здесь не приживутся. Они это прекрасно понимают уже теперь. Что будет дальше, ждем. Надеюсь все таки нам дадут нормальное оружие и погоним врага за пределы. Но тут есть еще одна засада. Они могут нанести ядерный удар тактическим оружием. Кстати я хотел об этом рассказать. Пересматривайте видео жирика. У нас многие его не воспринимают серьезно, однако видимо планы оккупации рассматиривались и уже достаточно давно. Чего стоит одно из последних видео, где он говорит что 22 год не будет мирным и война начнется 22 февраля. Это он не угадывал, ибо даты переносили. 22 февраля я на 80% был уверен что начнется война, лишь только думал начнут они 23 февраля в честь дня красной армии, или же дадут оркам отпраздновать. Оказалось дали. Так вот было еще одно видео где жирик рассказывал о ядерном ударе где то в р-не Волыни. Вот почему я озабочен что на участке Калинковичи, Пинск, Брест нет активности орков. Боюсь что это не от нехватки ресурсов и доброй воли Лукашенко.