ЛАД написав:По основной цели, скорее соглашусь с vitaliian изменение укр. внешней политики, переориентация Украины с НАТО и ЕС на Россию, установление пророссийского режима в Украине. Это программа-максимум. Программа-минимум (если она предусматривалась) - максим. расширение ОРДЛО с включением Харькова, Мариуполя, юга Украине, возможно, Одессы.
Возможно такие цели ставились на этапе планирования, но я не вижу, как они могут быть реализованы рашасвиньями,даже если предположить,что они окупируют всю страну. Процент ваты стал ничтожно мал даже в тех областях, которые они считают "новососией". А уж в Киеве терпеть проросийский режим не станут и подавно. Защищать президента , местные власти во всех областях рашистской армией ? Не хватит ни армии, ни денег у них. Они боятся местного населения даже в Херсоне. Я остаюсь во мнении, что на сегодня у них задача развалить страну (особенно все, что связано с армией), подорвать экономику, заставить что-то подписать (тут хотелось бы мнение юристов- международников: имеют ли силу такие договора, когда страну просто оккупировали и президент под угрозой смерти что-то подписывает??). И дальше орки на выход.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 бер, 2022 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:я не вижу, как они могут быть реализованы
примеры Харькова и Мариуполя говорит что повестка изменилась, сейчас объект нападения - мирные жители, жилые кварталы, ЖД вокзалы, мосты, гидроэлектростанции, пишут что возможен теракт на ЧАЭС. Из всего понятно что захватывать нас никто не будет, цель нанести максимальный урон и выдать это внутреннему потребителю за победу.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 бер, 2022 08:34, всього редагувалось 1 раз.
Meta Platforms из-за ситуации в Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, россии и Украине призывать к насилию против россиян (если в сообщении явно говорится о войне в Украине) и российских военных. Соцсети также разрешат публикации, призывающие к смерти владимира путина или александра лукашенко, но без указания местоположения или метода.
edvardd написав:Meta Platforms из-за ситуации в Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, россии и Украине призывать к насилию против россиян (если в сообщении явно говорится о войне в Украине) и российских военных. Соцсети также разрешат публикации, призывающие к смерти владимира путина или александра лукашенко, но без указания местоположения или метода.
Как это приближает нас к победе? Интернет забит никчемным новостями, которые сбивают пересичного украинца с толку и мешают принимать правильные решения.
vitaliian написав:Из всего понятно что захватывать нас никто не будет, цель нанести максимальный урон
Їм потрібне наше визнання Криму і Лугандону, як бонус, якщо вийде, демілітарізація і тому подібне, але основне земля. Тому б'ють по мирним, інфраструктура теж тиск на мирних. Те, що вони нн ввели воєнний стан і загальну мобілізацію, свідчить про те, що вони відступлять, коли отримають бажане.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 11 бер, 2022 08:42, всього редагувалось 1 раз.
"Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", — президент Литвы Гитанас Науседа "Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали «да» украинской евроинтеграции"
Hotab написав:Возможно такие цели ставились на этапе планирования, но я не вижу, как они могут быть реализованы рашасвиньями,даже если предположить,что они окупируют всю страну. Процент ваты стал ничтожно мал даже в тех областях, которые они считают "новососией". А уж в Киеве терпеть проросийский режим не станут и подавно. Защищать президента , местные власти во всех областях рашистской армией ? Не хватит ни армии, ни денег у них. Они боятся местного населения даже в Херсоне. Я остаюсь во мнении, что на сегодня у них задача развалить страну (особенно все, что связано с армией), подорвать экономику, заставить что-то подписать (тут хотелось бы мнение юристов- международников: имеют ли силу такие договора, когда страну просто оккупировали и президент под угрозой смерти что-то подписывает??). И дальше орки на выход.
Не надо быть столь категоричным и наивным. Их планы меняются по ходу. Уже идут разговоры о создании военных баз на территории Украины. Если б все так было просто как Вы рассказываете. Ну пусть все разрушат, как только уйдут все восстановим и армию в т.ч., потому что марионетки их здесь не приживутся. Они это прекрасно понимают уже теперь. Что будет дальше, ждем. Надеюсь все таки нам дадут нормальное оружие и погоним врага за пределы. Но тут есть еще одна засада. Они могут нанести ядерный удар тактическим оружием. Кстати я хотел об этом рассказать. Пересматривайте видео жирика. У нас многие его не воспринимают серьезно, однако видимо планы оккупации рассматиривались и уже достаточно давно. Чего стоит одно из последних видео, где он говорит что 22 год не будет мирным и война начнется 22 февраля. Это он не угадывал, ибо даты переносили. 22 февраля я на 80% был уверен что начнется война, лишь только думал начнут они 23 февраля в честь дня красной армии, или же дадут оркам отпраздновать. Оказалось дали. Так вот было еще одно видео где жирик рассказывал о ядерном ударе где то в р-не Волыни. Вот почему я озабочен что на участке Калинковичи, Пинск, Брест нет активности орков. Боюсь что это не от нехватки ресурсов и доброй воли Лукашенко.
Hotab написав:Але все має межу. І вона не так далеко. По авіації вона вже майже прийшла.
Точно знаете, что литаков осталось совсем мало ?
Точно знаєте, що потрібно задавати такі питання? Точно знаєте, що тут буде на них чесна відповідь??
Для вас (та навіть не для вас особисто) значення має одне: якщо від когось тут залежить , якщо хтось може впливати, як швидко нам передадуть літаки та вертольоти зі східної Європи, то вони потрібні ще вчора. Літати є кому. Навіть більше , ніж є!! Черги стоять!! Потрібні машини. Мордор здається прийшов з кількома сотнями літаків та такою ж кількістю вертольотів. Їх добре потріпали, але їх ще дуже багато є.
У командуванні також нагадали, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене поблизу українських кордонів, налічувало 700 одиниць авіаційної техніки: 450 літаків та 250 вертольотів. https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 42419.html
на 11 березня РФ втратили 48 літаків 80 гелікоптерів
тобто умовно залишилось 400 літаків і 170 хелікоптерів (боездатніх трохи меньше, тому що більшість має за 25 років), але якщо навіть 300 літаків і 100 вертольотів -це багато треба знищити