|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:57
otg написав:
Так вот было еще одно видео где жирик рассказывал о ядерном ударе где то в р-не Волыни. Вот почему я озабочен что на участке Калинковичи, Пинск, Брест нет активности орков. Боюсь что это не от нехватки ресурсов и доброй воли Лукашенко.
Один ядерний удар не змусить Україну капітулювати, але підключить до санкцій Китай, і тоді їм точно кронти. В них немає приємного виходу з кризи, санкції і деградація неминуча реальність.
Востаннє редагувалось lapay
в П'ят 11 бер, 2022 09:08, всього редагувалось 1 раз.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12948
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:02
Ukrainian написав: juristkostya написав:
О чем и речь
Потрібно запропонувати раші перемир’я і разом проводити військову операцію країн Балтики для початку. Думаю це допоможе розворушити НАТО на серйозну допомогу,
бред
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7295
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2983 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:03
vitaliian написав:
Я не собираюсь с кем либо спорить, на это нет ни времени ни сил,
Куда уж тут вам спорить, если вы вплоть до ночи 23 февраля едва ли не с оскорблениями закрывали рот тем, кто говорил, что мы на пороге войны.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7327
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 1774 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:04
Ukrainian написав:
Кравчука потрібно судити за те що відав за «спасібо» ядерні тактичні та стратегічні заряди. Зараз би такою куйні не було.
ТЯЗ може існувати у вигляді вельми широкої номенклатури боєприпасів — авіаційних бомб, головних частин ракет (оперативно-тактичного та тактичного класу), артилерійських снарядів, мін, глибинних бомб, торпед і т. д.
От зараз могли б погрожувати обстрілом артилерії чи точка У такими снарядами ракетами раші і білораші.
зверніться до психиатру
залиште писати нісенітниці
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7295
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2983 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:14
lapay написав:
Один ядерний удар не змусить Україну капітулювпти, але підключить до санкцій Китай, і тоді їм точно кронти. В них немає приємного виходу з кризи, санкції і деградація неминуча реальність.
Змусить не змусить, Ви це поясніть фюреру. Він пішов вабанк, та не відступить. Але ядерний удар це чисельні втрати серед украіньців. Я навіть не уявляю наслідки. Шо стосується Китая це також не однозначно. Китай зайняв позицию наблюдача. Я на 80% впевнений, що навіть ядерний удар не заставить його вводити санкції. Приємного виходу у ніх дійсно нема, але маньяка це не хвилює. Виход з цьої кризи могли б найти самі росіяни. (я не про орків) Але там на стільки все печально.....
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2365
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:15
lapay написав: vitaliian написав:
Кстати давайте каждый напишет чем и когда это закончится
Пуйло залишиться, частину санкцій знімуть.
Цей варіант неприйнятний для України, бо х***о тоді повернеться знов з війною.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 826
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:20
ricardo написав:
Цей варіант неприйнятний для України, бо х***о тоді повернеться знов з війною.
Цей варіант якраз був би супер. Коли він повернется ми будем вже готові його зустріти. Біда в др, що воно на цей варіант не піде. Його заклинило. Він буде йти до кінця вже зараз.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2365
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:28
ricardo написав: lapay написав: vitaliian написав:
Кстати давайте каждый напишет чем и когда это закончится
Пуйло залишиться, частину санкцій знімуть.
Цей варіант неприйнятний для України, бо х***о тоді повернеться знов з війною.
Йому теж доведеться зализувати рани, тільки вже під санкціями, а нам будуть щедро наливати.
Я до цього ніколи не критикував НАТО, але вони сцикуни, якшо навіть не можуть передати нам старі літаки. Чим літаки відрізняються від стінгерів?
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12948
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:35
otg написав:
Він пішов вабанк, та не відступить
Але ж воєнний стан і мобілізацію не ввів. Він не відступить, поки не отримає бажане, як Сталін у Фінляндії. Наше завдання скоротити це бажане до окупованих територій до початку наступу. Це реально, хоч доведеться почекати, поки дозріють. У Фінляндії дозріли за три місяці, десь так буде і в нас.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12948
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:37
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6926
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 1809 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|91150
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|444963
|
|
|1
|2402
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|