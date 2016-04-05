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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Так вот было еще одно видео где жирик рассказывал о ядерном ударе где то в р-не Волыни. Вот почему я озабочен что на участке Калинковичи, Пинск, Брест нет активности орков. Боюсь что это не от нехватки ресурсов и доброй воли Лукашенко.

Один ядерний удар не змусить Україну капітулювати, але підключить до санкцій Китай, і тоді їм точно кронти. В них немає приємного виходу з кризи, санкції і деградація неминуча реальність.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 11 бер, 2022 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:02

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:О чем и речь

Потрібно запропонувати раші перемир’я і разом проводити військову операцію країн Балтики для початку. Думаю це допоможе розворушити НАТО на серйозну допомогу,


бред
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Я не собираюсь с кем либо спорить, на это нет ни времени ни сил,

Куда уж тут вам спорить, если вы вплоть до ночи 23 февраля едва ли не с оскорблениями закрывали рот тем, кто говорил, что мы на пороге войны.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:04

  Ukrainian написав:Кравчука потрібно судити за те що відав за «спасібо» ядерні тактичні та стратегічні заряди. Зараз би такою куйні не було.
ТЯЗ може існувати у вигляді вельми широкої номенклатури боєприпасів — авіаційних бомб, головних частин ракет (оперативно-тактичного та тактичного класу), артилерійських снарядів, мін, глибинних бомб, торпед і т. д.

От зараз могли б погрожувати обстрілом артилерії чи точка У такими снарядами ракетами раші і білораші.


зверніться до психиатру

залиште писати нісенітниці
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:14

  lapay написав:Один ядерний удар не змусить Україну капітулювпти, але підключить до санкцій Китай, і тоді їм точно кронти. В них немає приємного виходу з кризи, санкції і деградація неминуча реальність.
Змусить не змусить, Ви це поясніть фюреру. Він пішов вабанк, та не відступить. Але ядерний удар це чисельні втрати серед украіньців. Я навіть не уявляю наслідки. Шо стосується Китая це також не однозначно. Китай зайняв позицию наблюдача. Я на 80% впевнений, що навіть ядерний удар не заставить його вводити санкції. Приємного виходу у ніх дійсно нема, але маньяка це не хвилює. Виход з цьої кризи могли б найти самі росіяни. (я не про орків) Але там на стільки все печально.....
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:15

  lapay написав:
  vitaliian написав:Кстати давайте каждый напишет чем и когда это закончится

Пуйло залишиться, частину санкцій знімуть.

Цей варіант неприйнятний для України, бо х***о тоді повернеться знов з війною.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:20

  ricardo написав:Цей варіант неприйнятний для України, бо х***о тоді повернеться знов з війною.
Цей варіант якраз був би супер. Коли він повернется ми будем вже готові його зустріти. Біда в др, що воно на цей варіант не піде. Його заклинило. Він буде йти до кінця вже зараз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:28

  ricardo написав:
  lapay написав:
  vitaliian написав:Кстати давайте каждый напишет чем и когда это закончится

Пуйло залишиться, частину санкцій знімуть.

Цей варіант неприйнятний для України, бо х***о тоді повернеться знов з війною.

Йому теж доведеться зализувати рани, тільки вже під санкціями, а нам будуть щедро наливати.
Я до цього ніколи не критикував НАТО, але вони сцикуни, якшо навіть не можуть передати нам старі літаки. Чим літаки відрізняються від стінгерів?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Він пішов вабанк, та не відступить

Але ж воєнний стан і мобілізацію не ввів. Він не відступить, поки не отримає бажане, як Сталін у Фінляндії. Наше завдання скоротити це бажане до окупованих територій до початку наступу. Це реально, хоч доведеться почекати, поки дозріють. У Фінляндії дозріли за три місяці, десь так буде і в нас.
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