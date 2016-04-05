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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Кравчука потрібно судити за те що відав за «спасібо» ядерні тактичні та стратегічні заряди. Зараз би такою куйні не було.
ТЯЗ може існувати у вигляді вельми широкої номенклатури боєприпасів — авіаційних бомб, головних частин ракет (оперативно-тактичного та тактичного класу), артилерійських снарядів, мін, глибинних бомб, торпед і т. д.

От зараз могли б погрожувати обстрілом артилерії чи точка У такими снарядами ракетами раші і білораші.

Всі забули про тих, хто здав Крим під чорноморський рос.флот на 50 років з пролонгпцією
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:55

  GALeon написав:
  Ukrainian написав:Кравчука потрібно судити за те що відав за «спасібо» ядерні тактичні та стратегічні заряди. Зараз би такою куйні не було.
ТЯЗ може існувати у вигляді вельми широкої номенклатури боєприпасів — авіаційних бомб, головних частин ракет (оперативно-тактичного та тактичного класу), артилерійських снарядів, мін, глибинних бомб, торпед і т. д.

От зараз могли б погрожувати обстрілом артилерії чи точка У такими снарядами ракетами раші і білораші.

Всі забули про тих, хто здав Крим під чорноморський рос.флот на 50 років з пролонгпцією

Блин, ну давайте еще Хмельницкого вспомним -- с его Пэрэяславськимы угодамы с москалямы... У каждого решения есть свой исторический контекст -- и у той аренды на тот момент много плюсов было в том числе.
А инфантильность украинской власти у жестких решениях -- давно известная проблема. Вызванная, в том числе, и "дилетантами у руля"...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:56

А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно. Но не могу не отметить, что он - бесстыжый пидapac.
t.me/ukraine1TOP/1055
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:58

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Я не собираюсь с кем либо спорить, на это нет ни времени ни сил,

Куда уж тут вам спорить, если вы вплоть до ночи 23 февраля едва ли не с оскорблениями закрывали рот тем, кто говорил, что мы на пороге войны.

Брехливая Херсонская вата вот тебе моя цитата от 21.02
  vitaliian написав:
  asti написав:Кто-то помню высказывал мысль, что признание ЛДНР не самый худший выход и ситуации//) Но, судя по тому, как всё рушится в РФ.

Вы думаете им признание надо? Они введут туда регулярные войска и по надуманному поводу защиты русских начнется война регулярных войск с ЗСУ а там и с территории белоруссии подмога подтянется. Теперь уже ясно на 100% что разведка байдену не врала и войне быть. Признание республик даёт войне логику, потому что защищать "одну часть Украины от другой" для внутреннего зрителя не очень логично. Есть же миротворцы ООН.

Обращаю внимание модерации на что данный тип сеет ложь и панику о том что все пропало.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:t.me/ukraine1TOP/1055

Він підриває їх економічно та підшлункову - всі будуть з цукровим діабетом.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:тип сеет ложь и панику о том что все пропало.

Где ты увидел ложь и панику??
Я здесь говорю реальную ситуацию, а не сказки о том,что ещё пару дней и мы в Москве. Потому что вот эти сладкие сказки приводят к тому, что такие вот витальяны сидят сложа лапки с мыслями "мы и так скоро победим". Кто думал партизанить - не идёт, ведь "и без меня там справятся, мы уже почти победили".
"Так" не победим. Не нужны здесь убаюкивания.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:15

  edvardd написав:А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно. Но не могу не отметить, что он - бесстыжый пидapac.
t.me/ukraine1TOP/1055

Доказів цих слів по посиланню немає. Не треба поширювати фейк. Аналогічна брехня колись була і про цукерки в Криму. Наявність нерозпроданого товару і постачання - різні речі.
lapay
 
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