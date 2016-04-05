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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 321322323324>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:56

А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно.
t.me/ukraine1TOP/1055
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:t.me/ukraine1TOP/1055

Він підриває їх економічно та підшлункову - всі будуть з цукровим діабетом.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:тип сеет ложь и панику о том что все пропало.

Где ты увидел ложь и панику??
Я здесь говорю реальную ситуацию, а не сказки о том,что ещё пару дней и мы в Москве. Потому что вот эти сладкие сказки приводят к тому, что такие вот витальяны сидят сложа лапки с мыслями "мы и так скоро победим". Кто думал партизанить - не идёт, ведь "и без меня там справятся, мы уже почти победили".
"Так" не победим. Не нужны здесь убаюкивания.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:15

  edvardd написав:А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно. Но не могу не отметить, что он - бесстыжый пидapac.
t.me/ukraine1TOP/1055

Доказів цих слів по посиланню немає. Не треба поширювати фейк. Аналогічна брехня колись була і про цукерки в Криму. Наявність нерозпроданого товару і постачання - різні речі.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:39

  Hotab написав:
  vitaliian написав:тип сеет ложь и панику о том что все пропало.

Где ты увидел ложь и панику??
Я здесь говорю реальную ситуацию, а не сказки о том,что ещё пару дней и мы в Москве. Потому что вот эти сладкие сказки приводят к тому, что такие вот витальяны сидят сложа лапки с мыслями "мы и так скоро победим". Кто думал партизанить - не идёт, ведь "и без меня там справятся, мы уже почти победили".
"Так" не победим. Не нужны здесь убаюкивания.

Ты опять лжешь где я писал что мы побеждаем или скоро победим?! Я вижу затяжную войну, переходящую из холодной в горячую фазу, с полным разрушением нашей инфраструктуры. Пока идёт война в ЕС нас не примут, а при желании одной из сторон, тлеющий конфликт можно растянуть на десятилетия.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 бер, 2022 11:48, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня ночью впервые атаковали Днепр.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:43

Почалось , ЗСУ визволяють від окупантів нашу землю

https://www.unian.ua/war/zsu-zvilnili-v ... 39466.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:53

  prodigy написав:https://www.unian.ua/war/zsu-zvilnili-vid-okupantiv-5-naselenih-punktiv-na-chernigivshchini-y-zahopili-dva-btr-novini-donbasu-11739466.html


У нас вони теж підсрачника отримали.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:тлеющий конфликт можно растянуть на десятилетия.


тлеющего конфликта уже нет и не будет..сейчас самая горячая фаза и она продлится еще минимум месяц, в ходе которой будет освобождение захваченных территорий (тут нет и доли сомнения)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 11 бер, 2022 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:54

  fler написав:
  prodigy написав:https://www.unian.ua/war/zsu-zvilnili-vid-okupantiv-5-naselenih-punktiv-na-chernigivshchini-y-zahopili-dva-btr-novini-donbasu-11739466.html


У нас вони теж підсрачника отримали.


максимум неделя и перейдут в наступление по многим участкам, а по некоторым уже перешли

СЛАВА УКРАЇНІ!
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