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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:15
edvardd написав:
А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно. Но не могу не отметить, что он - бесстыжый пидapac.
t.me/ukraine1TOP/1055
Доказів цих слів по посиланню немає. Не треба поширювати фейк. Аналогічна брехня колись була і про цукерки в Криму. Наявність нерозпроданого товару і постачання - різні речі.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:41
Сегодня ночью впервые атаковали Днепр.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:43
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:53
prodigy написав:
https://www.unian.ua/war/zsu-zvilnili-vid-okupantiv-5-naselenih-punktiv-na-chernigivshchini-y-zahopili-dva-btr-novini-donbasu-11739466.html
У нас вони теж підсрачника отримали.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:53
vitaliian
сейчас самая горячая фаза и она продлится еще минимум месяц, в ходе которой будет освобождение захваченных территорий (тут нет и доли сомнения)
Востаннє редагувалось prodigy
в П'ят 11 бер, 2022 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:54
fler написав: prodigy написав:
https://www.unian.ua/war/zsu-zvilnili-vid-okupantiv-5-naselenih-punktiv-na-chernigivshchini-y-zahopili-dva-btr-novini-donbasu-11739466.html
У нас вони теж підсрачника отримали.
максимум неделя и перейдут в наступление по многим участкам, а по некоторым уже перешли
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:27
Starikan
в первый день ракета упала на производство ракет
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:04
lapay написав: otg написав:
Він пішов вабанк, та не відступить
Але ж воєнний стан і мобілізацію не ввів. Він не відступить, поки не отримає бажане, як Сталін у Фінляндії. Наше завдання скоротити це бажане до окупованих територій до початку наступу. Це реально, хоч доведеться почекати, поки дозріють. У Фінляндії дозріли за три місяці, десь так буде і в нас.
Росіяни прорвали лінію Манергейма та вийшли на прямий шлях до Хельсинки.
Ми ж зупинили орду.
Не розумію чому не переходим в тактичний контрнаступ.
В нас є безкінечний доступ до найновітньої зброї та безмежні людські ресурси.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:07
Хомякоид написав: lapay написав: otg написав:
Він пішов вабанк, та не відступить
Але ж воєнний стан і мобілізацію не ввів. Він не відступить, поки не отримає бажане, як Сталін у Фінляндії. Наше завдання скоротити це бажане до окупованих територій до початку наступу. Це реально, хоч доведеться почекати, поки дозріють. У Фінляндії дозріли за три місяці, десь так буде і в нас.
Росіяни прорвали лінію Манергейма та вийшли на прямий шлях до Хельсинки.
Ми ж зупинили орду.
Не розумію чому не переходим в тактичний контрнаступ.
В нас є безкінечний доступ до найновітньої зброї та безмежні людські ресурси.
Наступление требует концентрации войск на относительно компактных участках. При огромном превосходстве противника в авиации и ракетах, концентрировать войска - упростить ему нанесение ударов.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:11
Hotab написав: ЛАД написав:
По основной цели, скорее соглашусь с vitaliian изменение укр. внешней политики, переориентация Украины с НАТО и ЕС на Россию, установление пророссийского режима в Украине. Это программа-максимум. Программа-минимум (если она предусматривалась) - максим. расширение ОРДЛО с включением Харькова, Мариуполя, юга Украине, возможно, Одессы.
Возможно такие цели ставились на этапе планирования, но я не вижу, как они могут быть реализованы рашасвиньями,даже если предположить,что они окупируют всю страну. Процент ваты стал ничтожно мал даже в тех областях, которые они считают "новососией". А уж в Киеве терпеть проросийский режим не станут и подавно. Защищать президента , местные власти во всех областях рашистской армией ? Не хватит ни армии, ни денег у них. Они боятся местного населения даже в Херсоне.
Я остаюсь во мнении, что на сегодня у них задача развалить страну (особенно все, что связано с армией), подорвать экономику, заставить что-то подписать (тут хотелось бы мнение юристов- международников: имеют ли силу такие договора, когда страну просто оккупировали и президент под угрозой смерти что-то подписывает??). И дальше орки на выход.
Такие цели наверняка ставились.
И я писал, что эти планы были основаны то ли на ошибках разведки, то ли на подтасовке данных под желания "хозяина". А, возможно, Путин, как и многие другие диктаторы, игнорировал доклады, считая, что он лучше знает.
Что значит "развалить страну"?
Разрушить экономику, уничтожить военные объекты можно. Развалить страну можно только тогда, когда она сама этого хочет (пример Чехия и Словакия). В Украине предпосылок к этому нет, а требовать раздела страны как условие мира не удастся (разве что Л/ДНР). Или я неправильно понял термин "развал страны".
Подписанные договора имеют силу независимо от того, как они были подписаны. Правда, они должны быть не только подписаны президентом, но и ратифицированы парламентом.
Насчёт "терпеть не станут" - зависит от режима и его политики. Но практика показывает, что побеждённая страна много чего может вытерпеть, по крайней мере, достаточно длительное время. Тут, правда, проблема в том, что для этого сегодня желательны большие капвложения в страну со стороны победителей, а у РФ таких возможностей нет.
Программа-минимум актуальна, по-моему, и сегодня.
И ещё.
Не знаю, что случилось между Hotab
и vitaliian
, может, вчера какие-то посты прозевал - целый день не было интернета.
Ребята, не ссорьтесь, у вас весьма похожие позиции, расхождения не существенные. Возможно, просто из-за эмоций где-то друг друга неверно поняли.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 11 бер, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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