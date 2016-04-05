Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:00

juristkostya написав: ЛАД написав: Подписанные договора имеют силу независимо от того, как они были подписаны. Правда, они должны быть не только подписаны президентом, но и ратифицированы парламентом. Подписанные договора имеют силу независимо от того, как они были подписаны. Правда, они должны быть не только подписаны президентом, но и ратифицированы парламентом. международный договор держится исключительно на балансе сил сторон. Внешнего "регулятора" ведь не существует.

И при существенном смещении такого баланса даже самые легитимные договора легко денонсируются, примеров масса. международный договор держится исключительно на балансе сил сторон. Внешнего "регулятора" ведь не существует.И при существенном смещении такого баланса даже самые легитимные договора легко денонсируются, примеров масса.

2. Это партизанская тактика. Она широко применяется сейчас, т.наз. "активная оборона", но по самой своей сути не может быть атакующей. Освобождать таким образом условный Херсон ну никак невозможно.

в принципе,

Это бесспорно. Но, как Вы написали, "при существенном смещении баланса" сил.В принципе, возможно.Если уж очень сильно партизаны будут работать, то могут очень сильно нарушить снабжение и это,может привести к освобождению города (как Наполеон из Москвы). Но, конечно, это не очень вероятный сценарий.P.s. Интересно. что самые "войовничі" посты от людей, которые дальше всех от войны - из Германии, Канады...