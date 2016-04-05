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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:18
juristkostya написав:
Наступление требует концентрации войск на относительно компактных участках. При огромном превосходстве противника в авиации и ракетах, концентрировать войска - упростить ему нанесение ударов.
Мне кажеться у противника нет превосходства в воздухе.
Самолеты сбиваються на раз-два.
Насколько я понял сплошной линии фронта нет.
В таких условиях в Тунисе в WW2 хорошо себя показывали спецчати на джипах которые уничтожали колонны снабжения.
В финской войне использовались лыжники которые заходили в тыл и уничтожали все что попадалось на пути.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:18
ЛАД написав:
Подписанные договора имеют силу независимо от того, как они были подписаны. Правда, они должны быть не только подписаны президентом, но и ратифицированы парламентом.
международный договор держится исключительно на балансе сил сторон. Внешнего "регулятора" ведь не существует.
И при существенном смещении такого баланса даже самые легитимные договора легко денонсируются, примеров масса.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:21
Хомякоид написав: juristkostya написав:
Наступление требует концентрации войск на относительно компактных участках. При огромном превосходстве противника в авиации и ракетах, концентрировать войска - упростить ему нанесение ударов.
Мне кажеться у противника нет превосходства в воздухе.
Самолеты сбиваються на раз-два.
Насколько я понял сплошной линии фронта нет.
В таких условиях в Тунисе в WW2 хорошо себя показывали спецчати на джипах которые уничтожали колонны снабжения.
В финской войне использовались лыжники которые заходили в тыл и уничтожали все что попадалось на пути.
1. Просто посчитайте количество авиа/ракетных ударов в день. Допустим, по Харькову.
2. Это партизанская тактика. Она широко применяется сейчас, т.наз. "активная оборона", но по самой своей сути не может быть атакующей. Освобождать таким образом условный Херсон ну никак невозможно.
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juristkostya
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:22
lapay написав: otg написав:
Він пішов вабанк, та не відступить
Але ж воєнний стан і мобілізацію не ввів. Він не відступить, поки не отримає бажане, як Сталін у Фінляндії. Наше завдання скоротити це бажане до окупованих територій до початку наступу. Це реально, хоч доведеться почекати, поки дозріють. У Фінляндії дозріли за три місяці, десь так буде і в нас.
Як що знадобиться він і стан об'явить. Сьогодня ясне небо. Всю Украіну мутузять. Перший раз в житті хочеться затянутого неба та непогоди.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:25
edvardd написав:
А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно.
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У него там завод. Это не украинские конфеты. Интересно, а Вы б что сделали на его месте?
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:33
otg написав: edvardd написав:
А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно.
t.me/ukraine1TOP/1055
У него там завод. Это не украинские конфеты. Интересно, а Вы б что сделали на его месте?
Занимался бизнесом, не строил из себя патриота-армовира.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:44
Guineapig написав: otg написав: edvardd написав:
А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно.
t.me/ukraine1TOP/1055
У него там завод. Это не украинские конфеты. Интересно, а Вы б что сделали на его месте?
Занимался бизнесом, не строил из себя патриота-армовира.
А в этой вселенной существует идеологическая/политическая работа забесплатно? (речь не о паре месяцев волонтерский активности, а о десятилетиях системной работы)
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 13:54
Starikan написав:
Сегодня ночью впервые атаковали Днепр.
Вроде как разбили обувную фабрику( там погиб один человек ) , вторая ракета возле детского садика и побило стёкла в многоквартирном доме и ещё здание райадминистрации.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:00
juristkostya написав: ЛАД написав:
Подписанные договора имеют силу независимо от того, как они были подписаны. Правда, они должны быть не только подписаны президентом, но и ратифицированы парламентом.
международный договор держится исключительно на балансе сил сторон. Внешнего "регулятора" ведь не существует.
И при существенном смещении такого баланса даже самые легитимные договора легко денонсируются, примеров масса.
Это бесспорно. Но, как Вы написали, "при существенном смещении баланса" сил.
2. Это партизанская тактика. Она широко применяется сейчас, т.наз. "активная оборона", но по самой своей сути не может быть атакующей. Освобождать таким образом условный Херсон ну никак невозможно.
В принципе, возможно.
Если уж очень сильно партизаны будут работать, то могут очень сильно нарушить снабжение и это, в принципе,
может привести к освобождению города (как Наполеон из Москвы). Но, конечно, это не очень вероятный сценарий.
P.s. Интересно. что самые "войовничі" посты от людей, которые дальше всех от войны - из Германии, Канады...
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:02
otg написав: edvardd написав:
А пока с территории республики беларусь выпускают крылатые ракеты по украинским городам, с белорусских аэродромов взлетают русские самолеты, которые бомбят Чернигов, Сумы, Харьков, пока русские оккупанты формирут свои резервы на белорусских базах - петр алексеевич порошенко, воспользовавшись эмбарго, которое страны ЕС наложили на Лукашенко, решил продавать свои конфеты в магазинах г. минска.
Деньги, как известно, не пахнут. И кому война, а кому - мать родна.
Понятно, что петру алексеевичу не стыдно.
t.me/ukraine1TOP/1055
У него там завод. Это не украинские конфеты. Интересно, а Вы б что сделали на его месте?
весь мир закрывает производство в мордоре, одно пэдро работает, и на тв по ушам ездит...
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