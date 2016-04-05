О чем говорили Путин и Лукашенко, коротко:



Путин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной;

Лукашенко принес на встречу с Путиным карты, раскрывающие планы нападения на Белоруссию. Он заявил, что «Украина атаковала бы Беларусь, если бы не превентивный удар со стороны России»;

Лукашенко уверен, что к концу 2022 года все забудут о конфликте на Украине, санкции Запада нелегитимны и «это просто свинство» — сказал белорусский лидер;

Путин отметил, что санкции — это время возможностей, и привел в пример СССР, который всегда добивался успеха в условиях санкций;

Лукашенко предложил собраться в Москве в формате ЕАЭС и ОДКБ и обсудить, как жить в условиях санкций.