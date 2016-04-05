ЛАД написав:Подписанные договора имеют силу независимо от того, как они были подписаны. Правда, они должны быть не только подписаны президентом, но и ратифицированы парламентом.
международный договор держится исключительно на балансе сил сторон. Внешнего "регулятора" ведь не существует. И при существенном смещении такого баланса даже самые легитимные договора легко денонсируются, примеров масса.
Это бесспорно. Но, как Вы написали, "при существенном смещении баланса" сил.
2. Это партизанская тактика. Она широко применяется сейчас, т.наз. "активная оборона", но по самой своей сути не может быть атакующей. Освобождать таким образом условный Херсон ну никак невозможно.
В принципе, возможно. Если уж очень сильно партизаны будут работать, то могут очень сильно нарушить снабжение и это, в принципе, может привести к освобождению города (как Наполеон из Москвы). Но, конечно, это не очень вероятный сценарий.
P.s. Интересно. что самые "войовничі" посты от людей, которые дальше всех от войны - из Германии, Канады...
Когда был в Украине и стреляли на майдане стоял безоружный на блокпосту в Чабанах. Тоже писал воинственные посты на Строимдом. Теперь пишу с Германии. Если надо будет и не будет хватать людей, приеду.
Путин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной; Лукашенко принес на встречу с Путиным карты, раскрывающие планы нападения на Белоруссию. Он заявил, что «Украина атаковала бы Беларусь, если бы не превентивный удар со стороны России»; Лукашенко уверен, что к концу 2022 года все забудут о конфликте на Украине, санкции Запада нелегитимны и «это просто свинство» — сказал белорусский лидер; Путин отметил, что санкции — это время возможностей, и привел в пример СССР, который всегда добивался успеха в условиях санкций; Лукашенко предложил собраться в Москве в формате ЕАЭС и ОДКБ и обсудить, как жить в условиях санкций.
Авиационные власти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны ещё на 10 дней. Об этом 11 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе. «До 20 марта, 3:45 мск», — проинформировали в министерстве.
Во время совещания с участием президента министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с Ближнего Востока «поступило около 16 тысяч заявок на добровольное участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР».
«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», — сказал Путин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря об отправке на Украину добровольцев, имел в виду исключительно выходцев с Ближнего Востока. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что «речи о согражданах не было». «У нас есть огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину, с тем чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от людей, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является национально-освободительной борьбой… Если западный мир приветствует приезд наемников разношерстных, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие», — уточнил Песков.
juristkostya написав:ВСУ работают восхитительно, но конкретно небо мы контролируем крайне слабо. Не вижу причин игнорировать факты.
100%, нужно говорить честно. Наибольшие проблемы с неба. Постоянные тревоги тому яркое подтверждение. Нам нужны системы ПВО, прежде всего и самолеты. Не закрыв небо мы несем большие потери и проигрываем. Орки говорят Волноваху взяли. Была б авиация и ПВО и Мариуполю было б легче.
Шановні очкуючі! Очкуйте, б-ласка, мовчки, у своїх помешканнях, не розкидаючи лайно за їх межами … Сьогодні, коли з Україною майже весь світ, не ганьбіть її смердючими висловлюваннями на кшталт «до перемоги нам ще далеко», «підписати мир на ганебних умовах», «а ось там у нас війська недопрацьовують», «вспомнила баба, коли дівкою була» (про папередників) тощо.
ПС. І не треба тут базікати, де і з чим у нас проблеми. Чи ви, падлюки, не розумієте, що це допомагає ворогу?