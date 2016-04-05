Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:04

lapay написав: prodigy написав: если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюете



никто не в праве писать о недостатках в военное время,

видишь недостатки-помоги их исправить и не больше если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюетеникто не в праве писать о недостатках в военное время,видишь недостатки-помоги их исправить и не больше

Тоді сенс цієї теми?

Патріотичні роліки весь день по теліку крутять, а тут не філіал агітпропа. Ми не раша, і ніколи нею не будемо. Не за це люди помирають, а за свободу. Тоді сенс цієї теми?Патріотичні роліки весь день по теліку крутять, а тут не філіал агітпропа. Ми не раша, і ніколи нею не будемо. Не за це люди помирають, а за свободу.

Поддерживаю.Писать в каждом посте: "Мы победим! Слава Украине!"? Смысл?Информации в этом 0.Сообщать о передвижении росс. войск надо, в первую очередь, в СБУ, военному командованию. Информвойна ведётся не на этом форуме.Или займёмся здесь публикацией астрологических прогнозов?, Вы не правы.не написал ни одного антиукраинского слова и ничего, способствующего агрессору.Заблокировали Долярчика - и что? Человек много лет участник форума. Он, как минимум, для всех здесь, если не друг, то уже хороший знакомый. Теперь от него вестей нет. Набросились на него за "раскрытие военной тайны". Не было у него такого. Простите, но это уже охота на ведьм.Теперь на целую неделю в бане juristkostya. Смысл? Где он устроил склоку?Ходатайствую перед администрацией о снятии бана с