Между тем в результате авиаударов российской авиации по жилым кварталам восточного Днепра погиб по меньшей мере один человек, говорится в заявлении экстренных служб Украины в пятницу.
По данным экстренных служб, в городе было нанесено три авиаудара по детскому саду, жилому дому и двухэтажному обувному комбинату. В сообщении говорится, что взрыв повредил окна в восьми многоквартирных домах рядом с заводом.
На спутниковых фотографиях видно, что за пределами Киева снова собирается массивная колонна , люди готовятся к нападению. Колонна, запечатленная на спутниковых снимках Maxar Technologies, представляет собой 64-километровую линию из транспортных средств, танков и артиллерии.
fler написав:Шановні очкуючі! Очкуйте, б-ласка, мовчки, у своїх помешканнях, не розкидаючи лайно за їх межами … Сьогодні, коли з Україною майже весь світ, не ганьбіть її смердючими висловлюваннями на кшталт «до перемоги нам ще далеко», «підписати мир на ганебних умовах», «а ось там у нас війська недопрацьовують», «вспомнила баба, коли дівкою була» (про папередників) тощо.
ПС. І не треба тут базікати, де і з чим у нас проблеми. Чи ви, падлюки, не розумієте, що це допомагає ворогу?
вы абсолютно правы, я практически тоже написал 10 минут назад Модератору
обращаюсь ко всем, прислушайтесь к посту fler
если вас так зудит теоретизировать, то отложите это лет на 15-20
если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюете
никто не в праве писать о недостатках в военное время, видишь недостатки-помоги их исправить и не больше
prodigy написав:если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюете
никто не в праве писать о недостатках в военное время, видишь недостатки-помоги их исправить и не больше
Тоді сенс цієї теми? Патріотичні роліки весь день по теліку крутять, а тут не філіал агітпропа. Ми не раша, і ніколи нею не будемо. Не за це люди помирають, а за свободу.
Сенс у тому, щоб допомагати нашим військам, а не ворожим. Висвітлюйте ворожі позиції, їхні плани, викривайте їхню відверту брехню тощо. Беріть участь в інформаційній війні - це теж допомога. А патріотизм у цій війні якраз і допоміг нам об'єднатися, як ніколи раніше.
fler написав:Сенс у тому, щоб допомагати нашим військам, а не ворожим. Висвітлюйте ворожі позиції, їхні плани, викривайте їхню відверту брехню тощо. Беріть участь в інформаційній війні - це теж допомога.
Армії допомагаю, сьогодні відвіз допомогу біженцям, ворожі позиції не висвітлюю, бо не на окупованій території, свої теж, брехню не викриваю, бо не дивлюсь. І не збираюсь змінювати свою думку на чиюсь вимогу, навіть з міркувань патриотизму. Отакі справи.
prodigy написав:если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюете
никто не в праве писать о недостатках в военное время, видишь недостатки-помоги их исправить и не больше
Тоді сенс цієї теми? Патріотичні роліки весь день по теліку крутять, а тут не філіал агітпропа. Ми не раша, і ніколи нею не будемо. Не за це люди помирають, а за свободу.
Поддерживаю. Писать в каждом посте: "Мы победим! Слава Украине!"? Смысл? Информации в этом 0. Сообщать о передвижении росс. войск надо, в первую очередь, в СБУ, военному командованию. Информвойна ведётся не на этом форуме. Или займёмся здесь публикацией астрологических прогнозов?
prodigy, Вы не правы. juristkostya не написал ни одного антиукраинского слова и ничего, способствующего агрессору. Заблокировали Долярчика - и что? Человек много лет участник форума. Он, как минимум, для всех здесь, если не друг, то уже хороший знакомый. Теперь от него вестей нет. Набросились на него за "раскрытие военной тайны". Не было у него такого. Простите, но это уже охота на ведьм. Теперь на целую неделю в бане juristkostya. Смысл? Где он устроил склоку?
Ходатайствую перед администрацией о снятии бана с Успіх и juristkostya.