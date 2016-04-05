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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:45

  fler написав:ПС. І не треба тут базікати, де і з чим у нас проблеми. Чи ви, падлюки, не розумієте, що це допомагає ворогу? :evil:

Об этом пишет и Бутусов, и даже генштаб. Прямым текстом.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:46

Между тем в результате авиаударов российской авиации по жилым кварталам восточного Днепра погиб по меньшей мере один человек, говорится в заявлении экстренных служб Украины в пятницу.

По данным экстренных служб, в городе было нанесено три авиаудара по детскому саду, жилому дому и двухэтажному обувному комбинату. В сообщении говорится, что взрыв повредил окна в восьми многоквартирных домах рядом с заводом.

На спутниковых фотографиях видно, что за пределами Киева снова собирается массивная колонна , люди готовятся к нападению. Колонна, запечатленная на спутниковых снимках Maxar Technologies, представляет собой 64-километровую линию из транспортных средств, танков и артиллерии.

https://www.euronews.com/2022/03/11/russia-widens-attack-to-western-ukraine-as-huge-convoy-nears-kyiv
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:47

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:juristkostya

прекратите нести *ерню, теоретик вы наш

просто перестаньте писать и станьте читателем

больше всего бесят те, кто тут пишет у нас нет преимущества, или не хватает самолетов/ракет/снарядов

Украина воюет всем, что имеет (получается очень очень не плохо)

просто помогайте чем можете...если не хотите то и не надо тут трындеть

почитайте свои высеры и задумайтесь

ВСУ работают восхитительно, но конкретно небо мы контролируем крайне слабо. Не вижу причин игнорировать факты.


думаешь здесь этого не знают , или командование не знает
просто удались на неделю и дразни людей своими фактами

Направьте свои претензии людям, которые ежедневно публикуют сводки потерь от ударов с воздуха. Например, генштабу
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:51

  fler написав:Шановні очкуючі!
Очкуйте, б-ласка, мовчки, у своїх помешканнях, не розкидаючи лайно за їх межами … Сьогодні, коли з Україною майже весь світ, не ганьбіть її смердючими висловлюваннями на кшталт «до перемоги нам ще далеко», «підписати мир на ганебних умовах», «а ось там у нас війська недопрацьовують», «вспомнила баба, коли дівкою була» (про папередників) тощо.

ПС. І не треба тут базікати, де і з чим у нас проблеми. Чи ви, падлюки, не розумієте, що це допомагає ворогу? :evil:


вы абсолютно правы, я практически тоже написал 10 минут назад Модератору

обращаюсь ко всем, прислушайтесь к посту fler

если вас так зудит теоретизировать, то отложите это лет на 15-20

если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюете

никто не в праве писать о недостатках в военное время,
видишь недостатки-помоги их исправить и не больше
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюете

никто не в праве писать о недостатках в военное время,
видишь недостатки-помоги их исправить и не больше

Тоді сенс цієї теми?
Патріотичні роліки весь день по теліку крутять, а тут не філіал агітпропа. Ми не раша, і ніколи нею не будемо. Не за це люди помирають, а за свободу.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:28

  lapay написав:
  prodigy написав:если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюете

никто не в праве писать о недостатках в военное время,
видишь недостатки-помоги их исправить и не больше

Тоді сенс цієї теми?
Патріотичні роліки весь день по теліку крутять, а тут не філіал агітпропа. Ми не раша, і ніколи нею не будемо. Не за це люди помирають, а за свободу.


Сенс у тому, щоб допомагати нашим військам, а не ворожим. Висвітлюйте ворожі позиції, їхні плани, викривайте їхню відверту брехню тощо. Беріть участь в інформаційній війні - це теж допомога.
А патріотизм у цій війні якраз і допоміг нам об'єднатися, як ніколи раніше.

ПС. Дякую, prodigy.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Сенс у тому, щоб допомагати нашим військам, а не ворожим. Висвітлюйте ворожі позиції, їхні плани, викривайте їхню відверту брехню тощо. Беріть участь в інформаційній війні - це теж допомога.

Армії допомагаю, сьогодні відвіз допомогу біженцям, ворожі позиції не висвітлюю, бо не на окупованій території, свої теж, брехню не викриваю, бо не дивлюсь.
І не збираюсь змінювати свою думку на чиюсь вимогу, навіть з міркувань патриотизму. Отакі справи.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:04

  lapay написав:
  prodigy написав:если вы не воюете с оружием в руках, и даже если воюете

никто не в праве писать о недостатках в военное время,
видишь недостатки-помоги их исправить и не больше

Тоді сенс цієї теми?
Патріотичні роліки весь день по теліку крутять, а тут не філіал агітпропа. Ми не раша, і ніколи нею не будемо. Не за це люди помирають, а за свободу.

Поддерживаю.
Писать в каждом посте: "Мы победим! Слава Украине!"? Смысл?
Информации в этом 0.
Сообщать о передвижении росс. войск надо, в первую очередь, в СБУ, военному командованию. Информвойна ведётся не на этом форуме.
Или займёмся здесь публикацией астрологических прогнозов?

prodigy, Вы не правы. juristkostya не написал ни одного антиукраинского слова и ничего, способствующего агрессору.
Заблокировали Долярчика - и что? Человек много лет участник форума. Он, как минимум, для всех здесь, если не друг, то уже хороший знакомый. Теперь от него вестей нет. Набросились на него за "раскрытие военной тайны". Не было у него такого. Простите, но это уже охота на ведьм.
Теперь на целую неделю в бане juristkostya. Смысл? Где он устроил склоку?

Ходатайствую перед администрацией о снятии бана с Успіх и juristkostya.
ЛАД
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