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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 324325326327>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:27

Звездят?

Российский канал «Звезда» транслирует видеоролик, в котором говорится о подготовке армии правительства Асада к передвижению и боевым действиям на стороне российской армии в Украине.
https://liveuamap.com/en/2022/11-march- ... video-clip
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:31

  fler написав:Российский канал «Звезда» транслирует видеоролик, в котором говорится о подготовке армии правительства Асада к передвижению и боевым действиям на стороне российской армии в Украине.
https://liveuamap.com/en/2022/11-march- ... video-clip


Тут еще интересней.
https://7dniv.rv.ua/ukrayina-ta-svit/rosiyski-litaky-atakuiut-bilorusku-terytoriiu-na-kordoni-z-ukrainoiu/

Пока что был конфликт с участием РФ и Украины.
Теперь может быть уже вовлечено 4 страны: РБ и Сирия.
НАТО будет дальше молчать.
Ведь видно, что цель начать конфликт с НАТО, которое как неуловимый Джо.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:44

Во-первых, как я понимаю, единственный военнослужащий воевавший (и воюющий сейчас?) с орками, знающий, в отличие от остальных, реальную обстановку в целом в Украине не из СМИ и как ее можно подавать, это Hotab. Поэтому к тому, что он пишет, надо относится серьезно, нравится или не нравится кому-то то, что он пишет.

Во-вторых, предлагаю послушать хорошую украинскую песню, точнее ее современный римейк в исполнении Ольги Акуловой:



Там же приведен и полный текст песни.

И ее вариант Besame mucho



Из личного. Я учился в советской школе и привык, что названия стран и фамилии всегда пишутся только с большой буквы и так, как они называются официально, что и делал вплоть до 23-го февраля. 24 февраля изменило правила орфографии, теперь название страны и ее лидеров, по указанию которых русиш-швайны бомбят и расстреливают мирные города, гражданские здания, медучреждения и самих гражданских, в т.ч. женщин и детей, морально не имею права писать с большой буквы.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пытаються втянуть Белорусь в войну.
Думаю они далеко не продвинуться, но мы будем вынуждены там держать резервы.
Может белорусы начнут выходить на протесты ? Они воевать категорически не хотят.
Звонил один знакомый из Минска, докладывал обстановку.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:58

  Guineapig написав:
  fler написав:Российский канал «Звезда» транслирует видеоролик, в котором говорится о подготовке армии правительства Асада к передвижению и боевым действиям на стороне российской армии в Украине.
https://liveuamap.com/en/2022/11-march- ... video-clip


Тут еще интересней.
https://7dniv.rv.ua/ukrayina-ta-svit/rosiyski-litaky-atakuiut-bilorusku-terytoriiu-na-kordoni-z-ukrainoiu/

Пока что был конфликт с участием РФ и Украины.
Теперь может быть уже вовлечено 4 страны: РБ и Сирия.
НАТО будет дальше молчать.
Ведь видно, что цель начать конфликт с НАТО, которое как неуловимый Джо.

Простите, чепуха.
Цель - запугать НАТО - возможно.
Начать войну с НАТО - нет. Была бы такая цель, напали бы на прибалтов. Их. если НАТО не вступится, захватить было бы гораздо легче и быстрее.

Guineapig

2. Сильно сказано. Но утверждение сомнительно.
3. Её никогда не было.
4. Украина не член НАТО. И НАТО не обязано за нас вписываться.
Прибалты, к примеру, члены НАТО. Вот если бы они не вписались за прибалтов или поляков, тогда Вы были бы правы. А остальным они имеют право выражать сочувствие и поддержку". На словах. Спасибо, что дают оружие. Учтите, что они нам ничем не обязаны.

P.s. Доллар хоронят часто и давно. Особенно в России.

P.p.s. Канал "Звезда", безусловно, исключительно надёжный и достоверный источник.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 бер, 2022 17:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городище та Тумень, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)".
Деталі: У Повітряних силах додали, що зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.
"Це провокація! Мета – втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - наголошується в заяві.

Очевидно, что уже "втянули".
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:05

yanyura
К огромному сожалению, несоблюдение правил орфографии и даже переход всего населения Украины на украинский язык, как и многие другие вещи, не остановят агрессию и не не прекратят бомбардировки.
Этого можно добиться только уничтожением агрессоров.
Частично мировыми санкциями и, возможно (хотя слабо верится), дипломатическими усилиями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:05

  fler написав:Российский канал «Звезда» транслирует видеоролик, в котором говорится о подготовке армии правительства Асада к передвижению и боевым действиям на стороне российской армии в Украине.
https://liveuamap.com/en/2022/11-march- ... video-clip


это джинса для российской ваты, регулярной армии Асада практически не существует
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Спасибо, что дают оружие. Учтите, что они нам ничем не обязаны.

В сенсі? Не хай повернуть ядерну зброю і тоді можна буде сказати «нічим не зобов’язані «
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:11

prodigy
Не хочу обсуждать Успіх, но какой бы он ни был, он не стал прятаться от военкомата, как достаточно многие, а по первой же повестке пошёл в армию.
Уже за это заслуживает уважение.
ЛАД
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