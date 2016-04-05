Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:44

Во-первых, как я понимаю, единственный военнослужащий воевавший (и воюющий сейчас?) с орками, знающий, в отличие от остальных, реальную обстановку в целом в Украине не из СМИ и как ее можно подавать, это Hotab. Поэтому к тому, что он пишет, надо относится серьезно, нравится или не нравится кому-то то, что он пишет.



Во-вторых, предлагаю послушать хорошую украинскую песню, точнее ее современный римейк в исполнении Ольги Акуловой:







Там же приведен и полный текст песни.



И ее вариант Besame mucho







Из личного. Я учился в советской школе и привык, что названия стран и фамилии всегда пишутся только с большой буквы и так, как они называются официально, что и делал вплоть до 23-го февраля. 24 февраля изменило правила орфографии , теперь название страны и ее лидеров, по указанию которых русиш-швайны бомбят и расстреливают мирные города, гражданские здания, медучреждения и самих гражданских, в т.ч. женщин и детей, морально не имею права писать с большой буквы.