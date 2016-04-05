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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:12

  ЛАД написав:Росія готується оточити Одесу: мер розповів про плани ворога (відео) - https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-rosiya-planuye-otochiti-odesu-video-novini-odesi-11739841.html


про бои за Вознесенск (и это будет угрозой для Одессы) я постил тут 7 марта

обороной Одессы руководит Максим Марченко, а Труханов полностью в его подчинении и выполняет все предписания своего непосредственного начальника (возможно это старое вью)

https://dumskaya.net/wiki/maksim-marchenko/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:14

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Спасибо, что дают оружие. Учтите, что они нам ничем не обязаны.

В сенсі? Не хай повернуть ядерну зброю і тоді можна буде сказати «нічим не зобов’язані «

НАТО у нас ЯО не забирало.
Если у нас не хватило ума подписывать не общие слова в Меморандуме, а потребовать подписания серьёзного Договора, то кто нам доктор?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:17

  Хомякоид написав:
  flyman написав:не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений


що для блокади що для оточення в орди вже не має стільки сил.


во первых Ленинград ни одного дня не был в блокаде (Ладогу никто не перекрыл и снабжение по озеру было и летом и зимой), а почему столько умерло людей -так в этом вся соль руссо-фашистов

https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:18

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Росія готується оточити Одесу: мер розповів про плани ворога (відео) - https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-rosiya-planuye-otochiti-odesu-video-novini-odesi-11739841.html


про бои за Вознесенск (и это будет угрозой для Одессы) я постил тут 7 марта

обороной Одессы руководит Максим Марченко, а Труханов полностью в его подчинении и выполняет все предписания своего непосредственного начальника (возможно это старое вью)

https://dumskaya.net/wiki/maksim-marchenko/

Я это сообщение привёл в связи с предыдущим разговором о вашей с juristkostya переписке, а не как новость. Пост отредактировали модераторы и стало непонятно, зачем я это написал. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22

  prodigy написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений


що для блокади що для оточення в орди вже не має стільки сил.


во первых Ленинград ни одного дня не был в блокаде (Ладогу никто не перекрыл и снабжение по озеру было и летом и зимой), а почему столько умерло людей -так в этом вся соль руссо-фашистов

https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w

Ладога хоть летом, хоть зимой, конечно, "мощная" артерия для снабжения многомиллионного города.
А Марк Солонин, естественно, излагает абсолютную истину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:27

Ukrainian
1. А мы подавали заявку в НАТО вместе с эстонцами? Или, может, на 15 лет позже?
2. У США нет "старих радянських літаків". Они не дают Польше новые F-16.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:34

Модераторы, об удалении/редактировании постов сообщать перестали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:36

  ЛАД написав:prodigy
Не хочу обсуждать Успіх, но какой бы он ни был, он не стал прятаться от военкомата, как достаточно многие, а по первой же повестке пошёл в армию.
Уже за это заслуживает уважение.

Появится, шпиономаны снова стучать будут.
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