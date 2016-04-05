|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:12
про бои за Вознесенск (и это будет угрозой для Одессы) я постил тут 7 марта
обороной Одессы руководит Максим Марченко, а Труханов полностью в его подчинении и выполняет все предписания своего непосредственного начальника (возможно это старое вью)https://dumskaya.net/wiki/maksim-marchenko/
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7301
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2983 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:14
НАТО
Ukrainian написав: ЛАД написав:
Спасибо, что дают оружие. Учтите, что они нам ничем не обязаны.
В сенсі? Не хай повернуть ядерну зброю і тоді можна буде сказати «нічим не зобов’язані «
у нас ЯО не забирало.
Если у нас не хватило ума подписывать не общие слова в Меморандуме, а потребовать подписания серьёзного Договора, то кто нам доктор?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:17
Хомякоид написав: flyman написав:
не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
що для блокади що для оточення в орди вже не має стільки сил.
во первых Ленинград ни одного дня не был в блокаде (Ладогу никто не перекрыл и снабжение по озеру было и летом и зимой), а почему столько умерло людей -так в этом вся соль руссо-фашистовhttps://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7301
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2983 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:18
prodigy написав:
про бои за Вознесенск (и это будет угрозой для Одессы) я постил тут 7 марта
обороной Одессы руководит Максим Марченко, а Труханов полностью в его подчинении и выполняет все предписания своего непосредственного начальника (возможно это старое вью)https://dumskaya.net/wiki/maksim-marchenko/
Я это сообщение привёл в связи с предыдущим разговором о вашей с juristkostya переписке, а не как новость. Пост отредактировали модераторы и стало непонятно, зачем я это написал.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22
prodigy написав: Хомякоид написав: flyman написав:
не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений
що для блокади що для оточення в орди вже не має стільки сил.
во первых Ленинград ни одного дня не был в блокаде (Ладогу никто не перекрыл и снабжение по озеру было и летом и зимой), а почему столько умерло людей -так в этом вся соль руссо-фашистовhttps://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w
Ладога хоть летом, хоть зимой, конечно, "мощная" артерия для снабжения многомиллионного города.
А Марк Солонин, естественно, излагает абсолютную истину.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:27
Ukrainian
1. А мы подавали заявку в НАТО вместе с эстонцами? Или, может, на 15 лет позже?
2. У США нет "старих радянських літаків". Они не дают Польше новые F-16.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:34
Модераторы, об удалении/редактировании постов сообщать перестали?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:36
ЛАД написав:prodigy
Не хочу обсуждать Успіх
, но какой бы он ни был, он не стал прятаться от военкомата, как достаточно многие, а по первой же повестке пошёл в армию.
Уже за это заслуживает уважение.
Появится, шпиономаны снова стучать будут.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2718
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|91179
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|444996
|
|
|1
|2406
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|