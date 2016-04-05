Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:43

ЛАД написав: Ладога хоть летом, хоть зимой, конечно, "мощная" артерия для снабжения многомиллионного города.

А Марк Солонин, естественно, излагает абсолютную истину. Ладога хоть летом, хоть зимой, конечно, "мощная" артерия для снабжения многомиллионного города.А Марк Солонин, естественно, излагает абсолютную истину.

, у немцев под Питером не было ни одного танка и ни одного пикирующего бомбардировщика Ю-87, ничто не мешало военному руководству снабжать город продовольствием (и как показывают документы интендантов -хлеба в городе было достаточно).Вам настоятельно советую отойти от официальной советской истории о Второй Мировой. Советский маршалы/генералы были практически поголовно все ублюдки , которые воевали теми же методами, что и нынешние российские генералы (завалить трупами, взятие городов к праздничным датам -потери при форсировании Днепра чего стоят), я к вам несколько лет очень хорошо относился. Посмотрите Солонина, Виктора Суворова, и других авторов. История ВОВ (простите такой войны никогда не было, это порождение советской пропаганды), история Второй Мировой показывает , что СССР практически в равной степени несет ответственность за развязывание 2й Мировой войны, в которую СССР вступил 17/09/39 (когда напал на Польшу), а байки про освободительный поход и помощьнашим братьям украинцам и белорусам полностью были повторены Путиным 24 февраля 2022.Открою вам секрет , что в сентябре-ноябре 1939 на территории "освобожденной Западной Украины" было убито украинского населения больше (и вывезено в лагеря Сибири), чем это сделали немцы в 1941-1944. Самыми пострадавшими во время оккупации Западной Украины были -евреи (но это совершенно другая тема)