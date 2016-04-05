RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 325326327328329330>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:12

  ЛАД написав:Росія готується оточити Одесу: мер розповів про плани ворога (відео) - https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-rosiya-planuye-otochiti-odesu-video-novini-odesi-11739841.html


про бои за Вознесенск (и это будет угрозой для Одессы) я постил тут 7 марта

обороной Одессы руководит Максим Марченко, а Труханов полностью в его подчинении и выполняет все предписания своего непосредственного начальника (возможно это старое вью)

https://dumskaya.net/wiki/maksim-marchenko/
prodigy
 
Повідомлень: 7310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:14

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Спасибо, что дают оружие. Учтите, что они нам ничем не обязаны.

В сенсі? Не хай повернуть ядерну зброю і тоді можна буде сказати «нічим не зобов’язані «

НАТО у нас ЯО не забирало.
Если у нас не хватило ума подписывать не общие слова в Меморандуме, а потребовать подписания серьёзного Договора, то кто нам доктор?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21729
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:17

  Хомякоид написав:
  flyman написав:не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений


що для блокади що для оточення в орди вже не має стільки сил.


во первых Ленинград ни одного дня не был в блокаде (Ладогу никто не перекрыл и снабжение по озеру было и летом и зимой), а почему столько умерло людей -так в этом вся соль руссо-фашистов

https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w
prodigy
 
Повідомлень: 7310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:18

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Росія готується оточити Одесу: мер розповів про плани ворога (відео) - https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-rosiya-planuye-otochiti-odesu-video-novini-odesi-11739841.html


про бои за Вознесенск (и это будет угрозой для Одессы) я постил тут 7 марта

обороной Одессы руководит Максим Марченко, а Труханов полностью в его подчинении и выполняет все предписания своего непосредственного начальника (возможно это старое вью)

https://dumskaya.net/wiki/maksim-marchenko/

Я это сообщение привёл в связи с предыдущим разговором о вашей с juristkostya переписке, а не как новость. Пост отредактировали модераторы и стало непонятно, зачем я это написал. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21729
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22

  prodigy написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:не факт, Ленінград був в блокаді, але не оточений


що для блокади що для оточення в орди вже не має стільки сил.


во первых Ленинград ни одного дня не был в блокаде (Ладогу никто не перекрыл и снабжение по озеру было и летом и зимой), а почему столько умерло людей -так в этом вся соль руссо-фашистов

https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w

Ладога хоть летом, хоть зимой, конечно, "мощная" артерия для снабжения многомиллионного города.
А Марк Солонин, естественно, излагает абсолютную истину.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21729
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:27

Ukrainian
1. А мы подавали заявку в НАТО вместе с эстонцами? Или, может, на 15 лет позже?
2. У США нет "старих радянських літаків". Они не дают Польше новые F-16.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21729
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:36

  ЛАД написав:prodigy
Не хочу обсуждать Успіх, но какой бы он ни был, он не стал прятаться от военкомата, как достаточно многие, а по первой же повестке пошёл в армию.
Уже за это заслуживает уважение.

Появится, шпиономаны снова стучать будут.
demichh
 
Повідомлень: 2718
З нами з: 09.12.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:39

  demichh написав:
  ЛАД написав:prodigy
Не хочу обсуждать Успіх, но какой бы он ни был, он не стал прятаться от военкомата, как достаточно многие, а по первой же повестке пошёл в армию.
Уже за это заслуживает уважение.

Появится, шпиономаны снова стучать будут.

Пусть стучат.
Лучше всего, головой об стенку.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21729
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:43

  ЛАД написав:Ладога хоть летом, хоть зимой, конечно, "мощная" артерия для снабжения многомиллионного города.
А Марк Солонин, естественно, излагает абсолютную истину.



ЛАД, у немцев под Питером не было ни одного танка и ни одного пикирующего бомбардировщика Ю-87, ничто не мешало военному руководству снабжать город продовольствием (и как показывают документы интендантов -хлеба в городе было достаточно).

Вам настоятельно советую отойти от официальной советской истории о Второй Мировой. Советский маршалы/генералы были практически поголовно все ублюдки , которые воевали теми же методами, что и нынешние российские генералы (завалить трупами, взятие городов к праздничным датам -потери при форсировании Днепра чего стоят), я к вам несколько лет очень хорошо относился. Посмотрите Солонина, Виктора Суворова, и других авторов. История ВОВ (простите такой войны никогда не было, это порождение советской пропаганды), история Второй Мировой показывает , что СССР практически в равной степени несет ответственность за развязывание 2й Мировой войны, в которую СССР вступил 17/09/39 (когда напал на Польшу), а байки про освободительный поход и помощь
нашим братьям украинцам и белорусам полностью были повторены Путиным 24 февраля 2022.
Открою вам секрет , что в сентябре-ноябре 1939 на территории "освобожденной Западной Украины" было убито украинского населения больше (и вывезено в лагеря Сибири), чем это сделали немцы в 1941-1944. Самыми пострадавшими во время оккупации Западной Украины были -евреи (но это совершенно другая тема)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B5
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 11 бер, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 7310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:46

ЛАД никакой переписки с костей юристом я не веду, Костя уже не первый день пишет здесь всякую чушь (он видит недостатки ), этого не надо делать
prodigy
 
Повідомлень: 7310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 325326327328329330>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, WallNutPen і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445000
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2406
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2865)
11.03.2022 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.