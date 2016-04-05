Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:16

своей

ВОВ всё же была, хотя и являлась частью 2-й МВ.Советская пропаганда, как и дюбая др., частично лжива. Но только частично."Солонин, Виктор Суворов, и другие авторы" могут врать такде складно, как и советская пропаганда. Не надо их слова выдавать за абсолютную истину."байки про освободительный поход и помощь нашим братьям украинцам и белорусам" действительно байки, как и многое другое в изложении исторических событий. Цели, понятно, были другие. Тем не менее, это помогло созданию Украины в существовавших до 2014 границах. Иначе Львов мог бы и сегодня быть польским городом. Это тоже правда.Ваша ссылканепонятно к чему. Там нет никаких данных об убитых/сосланных в 1939.Если говорить о пострадавших евреях от советской и немецкой оккупации, то лучше бы Вы промолчали.Может быть, Вам стоит задуматься, не слишком ли далеко Вы заходите в измененииидеологии, чем рассказывать мне о моей "совковости"?Каких-то 70 лет назад "фриц" было нарицательным словом и больших врагов у нас не было.P.s. Переписку с костей юристом Вы вели здесь на форуме. Можете назвать это иначе.